Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:27 1

В амурском правительстве обсудили стимулирование трудовой миграции

В амурском правительстве обсудили стимулирование трудовой миграции
Фото: правительство Амурской области

Стимулирование трудовой миграции и закрепление кадров в регионах Дальнего Востока обсудили на совещании, которое провёл губернатор Приамурья Василий Орлов. Глава региона возглавляет работу подгруппы по подготовке к Госсовету. Совещание провели в режиме видеоконференцсвязи.

В последние годы в Амурской области отмечается снижение численности населения ежегодно более чем на 3 тысячи человек, большая часть – это миграционная убыль.

«С 2007 года реализуется программа переселения соотечественников. Она позволила переехать в область 5 тысячам граждан. Кроме того, в рамках трудовой мобильности привлечено в область 312 работников, всего около 900 человек с учётом членов семей. Благодаря проводимым мероприятиям впервые за 5 лет в текущем году за 5 месяцев мы получили миграционный прирост 1 465 человек», – рассказал глава Приамурья.

С целью создания благоприятных условий для проживания были подготовлены предложения для включения в Национальную программу по развитию Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

По мнению губернатора, чтобы переломить сложившиеся тенденции в демографическом развитии Дальнего Востока, необходимо создать предпосылки для обеспечения положительной демографической динамики, как за счёт собственного воспроизводства населения, так и за счёт рационального привлечения и использования миграционного потенциала на основе ускорения экономического развития, повышения занятости и улучшения условий жизни.

Предложения, которые были озвучены, будут отражены в докладе на Госсовете.

Обсудить национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года, в том числе по включению дополнительных мер, направленных на решение вопросов миграции, планируется на Восточном экономическом форуме в сентябре этого года.

Просмотров всего: 361

#губернатор #областная власть

распечатать


Власть 1

Губернатор Приамурья с главой МЧС вылетели в подтопленные районы Приамурья
Власть 79

Василий Орлов: мы потеряли возможность полностью обновить гараж скорой в 2019 году
Общество 2

Пострадавшие от паводка в Амурской области могут сушить имущество калориферами
Общество

Правительство Приамурья: в регионе может подтопить 21 населенный пункт

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Kotik2011

    Kotik2011
    27 минут назад

    Вся программа это: установление пенсионного возраста для Сибири, Дальнего Востока и районов крайнего севера в прежнем годовом исчислении, повышение пенсионного возраста центральной и южной части России для мужчин и женщин соответственно 67 и 62 года. Ограничить пребывание чиновников во властных структурах 65 годами с отсрочкой получения пенсии до достижения 70 лет, столицу России перенести в город Красноярск или построить в том же районе новую. Вот и все, все жертвы принесены - волнений не будет.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь