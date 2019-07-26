В амурском правительстве обсудили стимулирование трудовой миграции

Фото: правительство Амурской области

Стимулирование трудовой миграции и закрепление кадров в регионах Дальнего Востока обсудили на совещании, которое провёл губернатор Приамурья Василий Орлов. Глава региона возглавляет работу подгруппы по подготовке к Госсовету. Совещание провели в режиме видеоконференцсвязи.

В последние годы в Амурской области отмечается снижение численности населения ежегодно более чем на 3 тысячи человек, большая часть – это миграционная убыль.

«С 2007 года реализуется программа переселения соотечественников. Она позволила переехать в область 5 тысячам граждан. Кроме того, в рамках трудовой мобильности привлечено в область 312 работников, всего около 900 человек с учётом членов семей. Благодаря проводимым мероприятиям впервые за 5 лет в текущем году за 5 месяцев мы получили миграционный прирост 1 465 человек», – рассказал глава Приамурья.

С целью создания благоприятных условий для проживания были подготовлены предложения для включения в Национальную программу по развитию Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

По мнению губернатора, чтобы переломить сложившиеся тенденции в демографическом развитии Дальнего Востока, необходимо создать предпосылки для обеспечения положительной демографической динамики, как за счёт собственного воспроизводства населения, так и за счёт рационального привлечения и использования миграционного потенциала на основе ускорения экономического развития, повышения занятости и улучшения условий жизни.

Предложения, которые были озвучены, будут отражены в докладе на Госсовете.

Обсудить национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года, в том числе по включению дополнительных мер, направленных на решение вопросов миграции, планируется на Восточном экономическом форуме в сентябре этого года.