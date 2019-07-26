В Хабаровском крае арестованы трое подозреваемых по делу лагеря «Холдоми», где погибли дети

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Суд в Хабаровском крае также арестовал директора коммерческой организации, которой принадлежал детско-оздоровительный лагерь, Виталия Бурлакова и сотрудника управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева – он стал фигурантом уголовного дела о халатности, поскольку знал о нарушениях пожарной безопасности в палаточном лагере, сообщает Первый канал.

Как полагает следствие, в июле 2019 года в лагере проводились плановые учения, в ходе которых Новгородцев обнаружил, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм. При этом подозреваемый не принял мер к тому, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения. В свою очередь Бурлаков и Кузнецов не обеспечили надлежащее оказание услуг, связанных с организацией детского отдыха, информирует пресс-служба СК РФ.

Следователи возбудили уголовные дела по двум статьям: причинение смерти по неосторожности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В ближайшее время всем задержанным будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

Уголовное дело о пожаре в детском палаточном лагере на территории туристической базы «Холдоми» в Хабаровском крае передадут в центральный аппарат следственного комитета. Такое поручение отдал глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу СК России.

В ночь на 23 июля в палаточном лагере на территории туристического комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае возник пожар. Площадь возгорания достигла 240 квадратных метров, сгорело 20 палаток, где находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Погибла 11-летняя девочка. Позже в больнице скончались еще трое детей – две девочки и мальчик.

С 24 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.