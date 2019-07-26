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Губернатор Приамурья с главой МЧС вылетели в подтопленные районы Приамурья

Губернатор Приамурья с главой МЧС вылетели в подтопленные районы Приамурья
Фото: www.instagram.com/va.orlov

Губернатор Амурской области Василий Орлов и министр МЧС России Евгений Зиничев вылетели в подтопленные районы. Глава МЧС проверяет готовность региона к ликвидации ЧС.

«С министром МЧС России Евгением Зиничевым летим в подтопленные районы. Так сейчас выглядит река Зея в районе Свободного. Надеемся сесть в Норске», – сообщил глава региона в своем инстаграм-аккаунте.

По информации пресс-службы МЧС России, в Благовещенске глава МЧС проведет координационное совещание.

«Министр совершит облет Мазановского и Селемджинского районов Амурской области и проверит готовность сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) к реагированию в регионах, находящихся под влиянием опасных метеоявлений», – отметили в пресс-службе (цитата по ТАСС).

По информации амурского правительства, возможно, вертолет совершит посадку в села Богословка Мазановского района. Эта территория находится в зоне риска. Сейчас туда смещается волна паводка. Из села Богословка уже начали эвакуировать людей, на месте работают спасатели. Пункт временного размещения действует в Новокиевском Увале.

Как сообщало Амур.инфо, 25 июля в Амурской области был объявлен режим ЧС регионального уровня. В самой сложной ситуации – Норск Селемджинского района. Там часть жителей отказались от эвакуации и ждут помощи на крышах домов и местной школы. У них практически нет продуктов и питьевой воды.

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#губернатор #МЧС #наводнение

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    Батюшку забыли...

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