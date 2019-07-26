Рыбаки ставят рекорд по вылову тихоокеанских лососей: обзор прессы

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Минэкономразвития создает каталог дефицитных профессий; сдав пластиковые бутылки, можно купить проезд в метро: причиной развода стало громкое пережевывание пищи. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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На что следует обратить внимание в «Российской газете»: здесь пишут о том, что вылов тихоокеанских лососей бьет рекорд. Но, как всегда в России, хороший урожай – не повод для радости: холодильников не хватает, имеющиеся уже забиты, а что делать с добытой рыбой… Ну, понятно, заграница нам поможет. Не потому ли в Корее приходится 58 килограммов рыбы на душу населения, в Японии – почти столько же, а в нашей славной стране – всего 19,6 килограмма?

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О чем еще не могу умолчать. В газете говорится о специальностях, которые войдут в создаваемый каталог дефицитных профессий, создаваемый Минэкономразвития. И что это за профессии? Поехали: слесарь, токарь, каменщик, крановщик, мойщик окон, уборщик. Их дефицит связан с маленькими зарплатами.

Можно встретить в списке и краснодеревщика – у того зарплата может быть и под 200 тысяч. А еще востребованы кависты – специалисты, способные подобрать спиртной напиток по индивидуальному заказу. К сожалению, зарплата не указана. Но если сродни зарплате краснодеревщика, то я бы подумал.

Напишут же такое

А еще «Российская газета» пишет об интересном почине, способствующем оздоровлению окружающей среды. Сейчас пластиковые бутылки можно обменять на проездные билеты в метро. 30 бутылок – одна поездка. При этом объем бутылки во внимание не берется. Принимают пластик специальные автоматы ярко-желтого цвета. Необходимо отметить, что это ноу-хау внедряется в Риме, а не у нас, а то начнете копить пустую тару.

Очень интересно

Тему отходов продолжает «Российская газета-Неделя». Здесь вы прочтете о том, что все больше магазинов в нашей стране поощряют покупателей, заботящихся об экологии. За каждый пакет поношенной одежды можно получить скидку на следующую покупку. Пишут, что даже если сдадите одну калошу, то очередная покупка обойдется на 500 рублей дешевле. А две калоши – это уже тысяча. А три?! Правда, адреса таких магазинов не указаны, да и чтобы калоши сегодня найти – постараться надо.

И вспомнив, как в школьном хоре мы пели песенку про Алёшу, которому мама купила отличные калоши, я перешел к другой газете.

Полный абзац

В «Известиях» рассказывается о продолжении бурной дискуссии по поводу курилок в аэропортах. Я уже не раз обращался к этой теме вслед за публикациями разных газет. Как вы знаете, депутаты Госдумы в первом чтении уже проголосовали за возвращение мест для курения, но споры не утихают. И вот прозвучала одна идея, ради которой, наверное, дискуссия и затевалась: курилки разрешить, но сделать их платными! А и действительно, если есть платные туалеты, то почему не быть платным курилкам? Зачинщики платных курилок обозначили и цену – примерно 100 рублей. За сигарету или за затяжку – не уточняется.

На посошок

Напоследок, пожалуй, раскроем «Панораму» – здесь много «пятничных» материалов. Например, рассказывается о самых необычных и смешных причинах распада семей. Измена в расчет даже и не бралась – что уж там необычного! То ли дело – отношение жены со свекровью: довольно часто мамашки мужей настраивают своих сыновей против избранниц. Но и это понятно!

А вот можете ли вы представить, чтобы причиной развода стало громкое пережевывание пищи? Но и это ладно, больше всего меня тронула история развода семейной пары, прожившей в браке 60 лет. Как оказалось, супруга стала бить мужчину тростью, так как думала, что он прячет от нее деньги, делая заначку. Вы представляете, только через 60 лет она «доперла», откуда у него деньги на похмелье!