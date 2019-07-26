Экс-начальник тыла УМВД по Амурской области Михаил Робканов не признает свою вину

Проверка, проведенная контрольно-ревизионным управлением МВД России, вскрыла грубые нарушения. Подробно об этом рассказывало Амур.инфо. Михаила Робканова задержали в другом регионе. Благовещенский городской суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Для дел такой категории срок расследования достаточно небольшой – мы расследуем его менее двух месяцев. За это время мы предъявили фигуранту обвинение по двум статьям. Это часть 1 статьи 285 и часть 3 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". По уголовному делу назначена строительно-техническая экспертиза, допрошен ряд свидетелей, соответственно, допросы свидетелей в настоящее время продолжаются. Изъят большой объем проектно-сметной документации по строительным объектам, которые являются объектами, подлежащими оценке в рамках расследования уголовного дела. Расследование продолжается. Думаю, что не один месяц мы будем заниматься», – рассказал руководитель отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области Иван Залунин.

«При возбуждении одного из уголовных дел, по части 3 статьи 285-й, мы руководствовались цифрой в 56 миллионов, – добавил Иван Николаевич. – По другой части обстоятельства несколько иные, это не связано с причинением материального ущерба».

В настоящее время следствие находится на начальной стадии расследования, поэтому пока невозможно судить о том, будет ли Робканов одним фигурантом уголовного дела или отвечать придется кому-то еще. «Пока к уголовной ответственности привлечен только Робканов, ему предъявлено обвинение, устанавливаются обстоятельства, исходя из которых мы впоследствии сделаем вывод о том, кто понесет ответственность – только Робканов либо преступление было совершено в соучастии и какие-то еще лица будут привлечены по делу», – добавил Иван Залунин. По его словам, бывший главный тыловик не признает свою вину.