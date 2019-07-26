В Белогорье готовятся к возможному подтоплению

Фото: администрация г. Благовещенска

В Белогорье проводят противопаводковые мероприятия. Решение о принятии мер по предупреждению подтопления принято на заседании городской КЧС. На потенциально слабых местах, где может пойти большая вода, работают дорожники и городские спасатели.

«Ведутся работы по перекрытию проезда под железнодорожным мостом из мешков с песком и бетонных блоков, засыпан проход в дамбе в районе утеса со стороны острова Большой Белогорский», – сообщили в администрации Благовещенска.

В селе проводятся информационные встречи с сельчанами. Заместитель мэра Благовещенска Игорь Берлинский 25 июля встретился в жителями Белогорья, чьи дома находятся в так называемом нижнем поселке, разъяснил ситуацию с прохождением паводка.

Как сообщало Амур.инфо, в районе Белогорья максимальный подъем уровня воды в Зее ожидается 29-30 июля с отметками, близкими к опасному явлению. 24 июля на пресс-конференции областного правительства, посвященной ситуации с подтоплением, уточнялось, что в Белогорье в самом неблагоприятном случае может подтопить 5 жилых домов и 60 приусадебных участков.