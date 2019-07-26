Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:06 0

На подтопленных территориях в Приамурье обеспечивают правопорядок полицейские

На подтопленных территориях в Приамурье обеспечивают правопорядок полицейские

В Амурской области в связи со сложной паводковой обстановкой введен режим ЧС. Полицейские реализуют мероприятия, направленные на обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан. Полиция взаимодействует с другими ведомствами и администрациями муниципалитетов.

«В отделах внутренних дел области уточнены расчеты сил и средств, для обеспечения правопорядка, организации безопасности дорожного движения в районах ЧС, маршрутах эвакуации населения, обеспечения охраны финансовых и материальных ценностей, предотвращения случаев мародерства, оповещения граждан в зонах ЧС. Сформированы необходимые резервы личного состава и транспортных средств, для их оперативной передислокации в районы со сложной паводковой ситуацией», – сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

С момента введения режима ЧС маршруты патрулирования нарядов полиции приближены к местам подтоплений в населенных пунктах. Силами Госавтоинспекции контролируется безопасность дорожного движения на автодорогах, подвергшихся подтоплению. Участковые ведут работу с населением.

Особое внимание уделяется городу Зея и его району. При осложнении паводковой обстановки в селе Ивановка Зейского района сотрудниками МО МВД России «Зейский» оказана помощь в эвакуации граждан. В селе Овсянка развернут ПВР (пункт временного размещения), на его охране задействуются сотрудники полиции. В селе Ивановка, с целью ограничения проезда транспорта, выставлен круглосуточный наряд ДПС. Для недопущения фактов мародерства в Ивановке в круглосуточном режиме дежурят сотрудники МО МВД России «Зейский».

Похожая ситуация складывается в поселке Норск Селемджинского района. В поселке проводится эвакуация жителей. Люди размещаются в ПВР в поселке Февральск. Охрана обеспечивается сотрудниками ПП «Февральский» МО МВД России «Мазановский».

Вертолеты осуществляют посадку в воду, жителей Норска к бортам доставляют на лодках. Полиция оказывает помощь при перемещении людей из лодок на вертолеты. На руках перемещают детей, маломобильных граждан.

В Норске силами личного состава МО МВД России «Мазановский» производится патрулирование на лодках подтопленных территорий – для исключения противоправных деяний в отношении местных жителей, их личного имущества.

Размыв дорожного полотна произошел как на территории Мазановского, так и Селемджинского районов. В связи с этим для предотвращения ДТП и попадания людей в трудную ситуацию, выставлены передвижные посты ДПС.

25 июля в Мазановский район для оказания помощи коллегам направлены сотрудники МО МВД России «Шимановский» и ОМВД России по Серышевскому району, ОСБ ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Амурской области на автомобилях высокой проходимости.

Просмотров всего: 480

#наводнение #происшествия

распечатать


Общество

Благовещенский район запасся водоналивными дамбами и мешками с песком
Происшествия 4

Паводок отрезал от большой земли Новороссийку Мазановского района, идет эвакуация людей
Происшествия

В МЧС рассказали о ситуации в Норске: на чердаках и крышах больше 100 человек
Происшествия

В Хабаровском крае арестованы трое подозреваемых по делу лагеря «Холдоми», где погибли дети
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь