На подтопленных территориях в Приамурье обеспечивают правопорядок полицейские

«В отделах внутренних дел области уточнены расчеты сил и средств, для обеспечения правопорядка, организации безопасности дорожного движения в районах ЧС, маршрутах эвакуации населения, обеспечения охраны финансовых и материальных ценностей, предотвращения случаев мародерства, оповещения граждан в зонах ЧС. Сформированы необходимые резервы личного состава и транспортных средств, для их оперативной передислокации в районы со сложной паводковой ситуацией», – сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

С момента введения режима ЧС маршруты патрулирования нарядов полиции приближены к местам подтоплений в населенных пунктах. Силами Госавтоинспекции контролируется безопасность дорожного движения на автодорогах, подвергшихся подтоплению. Участковые ведут работу с населением.

Особое внимание уделяется городу Зея и его району. При осложнении паводковой обстановки в селе Ивановка Зейского района сотрудниками МО МВД России «Зейский» оказана помощь в эвакуации граждан. В селе Овсянка развернут ПВР (пункт временного размещения), на его охране задействуются сотрудники полиции. В селе Ивановка, с целью ограничения проезда транспорта, выставлен круглосуточный наряд ДПС. Для недопущения фактов мародерства в Ивановке в круглосуточном режиме дежурят сотрудники МО МВД России «Зейский».

Похожая ситуация складывается в поселке Норск Селемджинского района. В поселке проводится эвакуация жителей. Люди размещаются в ПВР в поселке Февральск. Охрана обеспечивается сотрудниками ПП «Февральский» МО МВД России «Мазановский».

Вертолеты осуществляют посадку в воду, жителей Норска к бортам доставляют на лодках. Полиция оказывает помощь при перемещении людей из лодок на вертолеты. На руках перемещают детей, маломобильных граждан.

В Норске силами личного состава МО МВД России «Мазановский» производится патрулирование на лодках подтопленных территорий – для исключения противоправных деяний в отношении местных жителей, их личного имущества.

Размыв дорожного полотна произошел как на территории Мазановского, так и Селемджинского районов. В связи с этим для предотвращения ДТП и попадания людей в трудную ситуацию, выставлены передвижные посты ДПС.

25 июля в Мазановский район для оказания помощи коллегам направлены сотрудники МО МВД России «Шимановский» и ОМВД России по Серышевскому району, ОСБ ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Амурской области на автомобилях высокой проходимости.