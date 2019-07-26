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сегодня, 09:52 7

Мальчика, спасавшего детей в лагере «Холдоми», наградят посмертно

Мальчика, спасавшего детей в лагере «Холдоми», наградят посмертно
Фото: соцсети

10-летнего Алексея Мартыненко, который помогал выводить детей из огня в палаточном лагере «Холдоми», власти Хабаровского края представят к госнаграде. Об этом сообщил губернатор Сергей Фургал. Ребенок получил тяжелые ожоги и умер в больнице.

Ранее жители Хабаровского края составили петицию с просьбой посмертно наградить званием Героя РФ Алексея Мартыненко, который погиб в результате пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае, сообщает ТАСС.

Сейчас в разных регионах проверяют места детского отдыха. Уже выявлено множество нарушений, есть лагеря, которые работали нелегально. А «Холдоми», где произошел пожар, закрыли.

В ночь на 23 июля в палаточном лагере на территории туристического комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае возник пожар. Площадь возгорания достигла 240 квадратных метров, сгорело 20 палаток, где находилось 189 человек. Погибла 11-летняя девочка. Позже в больнице скончались еще трое детей, среди них был и Алеша Мартыненко. Леша был старшим сыном в многодетной семье. Мальчик вернулся в горящую палатку, чтобы помочь другим детям.

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#Дальний Восток #дети #пожары #происшествия

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • kidman

    kidman
    2 часа назад

    Что за дебилизм? Новость о человеке (не важно - ребёнок или взрослый) который погиб, совершив геройский поступок - а на фото этому человеку "замазывают" глаза?

  • Ivahno_anna

    Ivahno_anna
    1 час назад

    kidman

    Что за дебилизм? Новость о человеке (не важно - ребёнок или взрослый) который погиб, совершив геройский поступок - а на фото этому человеку "замазывают" глаза?



    закон такой. СМИ нынче очень напуганы Роскомнадзором, и не за такое бьют судами и рублём.

    А вообще очень жаль мальчика. Очень.

  • Вишня

    Вишня
    52 минуты назад

    Какой потрясающе отважный этот маленький ГЕРОЙ!!! Очень жаль парня, очень.... Не человечек, а ЧЕЛОВЕЧИЩЕ! А у нас как всегда - петух жаренный в #опу клюнул, начались проверки. КЛАССИКА! Торговые центры тому яркий пример. Расстреливать за такое надо, чтобы ответственности по больше было! А все что касается деток ДОЛЖНО инспектироваться онлайн! А не так - от случая к случаю...

  • Gorojanka

    Gorojanka
    51 минута назад

    Что толку с той награды теперь этому ребенку? Его родителям? Родственникам?

    Да лучше не герой, но живой, чем вот эта вот грамота от Фургала

  • alex 3

    alex 3
    49 минут назад

    Как в глаза родителям смотреть, когда эту награду вручать?

  • ВУК

    ВУК
    18 минут назад

    Маленький мужчина. Невероятно жаль.

  • dance

    dance
    14 минут назад

    Пусть лучше виновных накажут пожизненно, чем мальчишку наградят посмертно. Ни ему, ни родителям эта награда не нужна.

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