Мальчика, спасавшего детей в лагере «Холдоми», наградят посмертно

10-летнего Алексея Мартыненко, который помогал выводить детей из огня в палаточном лагере «Холдоми», власти Хабаровского края представят к госнаграде. Об этом сообщил губернатор Сергей Фургал. Ребенок получил тяжелые ожоги и умер в больнице.

Ранее жители Хабаровского края составили петицию с просьбой посмертно наградить званием Героя РФ Алексея Мартыненко, который погиб в результате пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае, сообщает ТАСС.

Сейчас в разных регионах проверяют места детского отдыха. Уже выявлено множество нарушений, есть лагеря, которые работали нелегально. А «Холдоми», где произошел пожар, закрыли.

В ночь на 23 июля в палаточном лагере на территории туристического комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае возник пожар. Площадь возгорания достигла 240 квадратных метров, сгорело 20 палаток, где находилось 189 человек. Погибла 11-летняя девочка. Позже в больнице скончались еще трое детей, среди них был и Алеша Мартыненко. Леша был старшим сыном в многодетной семье. Мальчик вернулся в горящую палатку, чтобы помочь другим детям.