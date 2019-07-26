В Благовещенске начали отсыпать заградительные дамбы

В Благовещенске принимают меры по защите города от воды. Заградительные дамбы начали отсыпать в районе 5-й стройки, на пересечении улиц Островского и Текстильной, а также на улице Раздольной.

Всю информацию по оперативной обстановке, предпринимаемых мерах и превентивных мероприятиях в городе ежедневно докладывают на заседании штаба по ликвидации последствий ЧС мэру Благовещенска Валентине Калите.

Основная ответственность за обеспечение содержания улично-дорожной сети в условиях ЧС возлагается на подразделение по ремонту и содержанию дорог МКП «ГСТК». На текущий момент на предприятии действует аварийно-восстановительная бригада, которая осуществляет контроль и ликвидацию аварийных ситуаций на территории городского округа. Для борьбы с последствиями подтопления специалисты ГСТК используют 47 единиц техники – это вакуумные и каналопромывочные машины, автогрейдеры, мотопомпы, экскаваторы и другая специализированная техника.

Кроме того, на базе предприятия создан запас щебня, труб, полипропиленовых мешков, а также дезинфицирующих средств.

Для обеспечения беспрепятственного пропуска воды специалистами подразделения ведутся работы по очистке и промывке системы ливневой канализации, прочистке и углублению существующих водоотводных кюветов, в частности, на участках улиц Трудовая – Шафира, Северная – Больничная, Школьная – Драгошевского и других. На улице Трудовой установлено 64 погонных метра водопропускных труб для обеспечения водоотвода. В работах ежедневно задействовано порядка 40 дорожных рабочих. На особом контроле – состояние реки Бурхановки, которая принимает большой объем дождевых вод. В этой связи проведена очистка трубчатых переходов, проходящих по ее ходу.

Продолжают сотрудники предприятия проводить откачку воды из частного сектора, объектов социальной сферы, улично-дорожной сети города. За период с 16 по 25 июля силами МКП «ГСТК» была произведена откачка более 5 тысяч кубометров воды.

Параллельно ведётся работа по приему и отработке заявлений, поступивших в администрацию города от жителей подтопленных домовладений, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.