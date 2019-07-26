Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:59 4

В Благовещенске начали отсыпать заградительные дамбы

В Благовещенске начали отсыпать заградительные дамбы

В Благовещенске принимают меры по защите города от воды. Заградительные дамбы начали отсыпать в районе 5-й стройки, на пересечении улиц Островского и Текстильной, а также на улице Раздольной.

Всю информацию по оперативной обстановке, предпринимаемых мерах и превентивных мероприятиях в городе ежедневно докладывают на заседании штаба по ликвидации последствий ЧС мэру Благовещенска Валентине Калите.

Основная ответственность за обеспечение содержания улично-дорожной сети в условиях ЧС возлагается на подразделение по ремонту и содержанию дорог МКП «ГСТК». На текущий момент на предприятии действует аварийно-восстановительная бригада, которая осуществляет контроль и ликвидацию аварийных ситуаций на территории городского округа. Для борьбы с последствиями подтопления специалисты ГСТК используют 47 единиц техники – это вакуумные и каналопромывочные машины, автогрейдеры, мотопомпы, экскаваторы и другая специализированная техника.

Кроме того, на базе предприятия создан запас щебня, труб, полипропиленовых мешков, а также дезинфицирующих средств.

Для обеспечения беспрепятственного пропуска воды специалистами подразделения ведутся работы по очистке и промывке системы ливневой канализации, прочистке и углублению существующих водоотводных кюветов, в частности, на участках улиц Трудовая – Шафира, Северная – Больничная, Школьная – Драгошевского и других. На улице Трудовой установлено 64 погонных метра водопропускных труб для обеспечения водоотвода. В работах ежедневно задействовано порядка 40 дорожных рабочих. На особом контроле – состояние реки Бурхановки, которая принимает большой объем дождевых вод. В этой связи проведена очистка трубчатых переходов, проходящих по ее ходу.

Продолжают сотрудники предприятия проводить откачку воды из частного сектора, объектов социальной сферы, улично-дорожной сети города. За период с 16 по 25 июля силами МКП «ГСТК» была произведена откачка более 5 тысяч кубометров воды.

Параллельно ведётся работа по приему и отработке заявлений, поступивших в администрацию города от жителей подтопленных домовладений, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Просмотров всего: 2238

#городская власть #наводнение

распечатать


Общество

Благовещенский район запасся водоналивными дамбами и мешками с песком
Происшествия 4

Паводок отрезал от большой земли Новороссийку Мазановского района, идет эвакуация людей
Происшествия

В МЧС рассказали о ситуации в Норске: на чердаках и крышах больше 100 человек
Власть 1

Губернатор Приамурья с главой МЧС вылетели в подтопленные районы Приамурья
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Landyush

    Landyush
    2 часа назад

    Как Мэру повезло, хоть на ЧС пропиарится, а то рейтинг упал ниже плинтуса

  • Kacetlcoatl

    Kacetlcoatl
    1 час назад

    Это что это? Пора за водой и консервами?

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    сейчас еще Зейская ГЭС скажет всё больше не могу, сброс и одно на другое, имеем 2013г. июль-август

  • Хмык

    Хмык
    35 минут назад

    Kacetlcoatl

    Это что это? Пора за водой и консервами?



    Хорошо смеется тот, у кого под столом стоит ящик тушенки.



Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь