Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:41 1

В Приамурье будут судить водителя BMW за смертельное ДТП

В Приамурье будут судить водителя BMW за смертельное ДТП
Фото: «Сканер»

Следователи УМВД России по Амурской области окончили расследование уголовного дела о резонансном ДТП. В аварии на Новотроицком шоссе из-за нетрезвого водителя автомобиля BMW погибла женщина.

Происшествие случилось 14 февраля 2019 года. Установлено, что водитель BMW, находясь в состоянии опьянения, при движении в районе 5 километра Новотроицкого шоссе выехал на встречную полосу движения, столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Honda. Водитель «хонды» – женщина 1974 года рождения – от полученных травм скончалась на месте. Было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, водитель BMW предстанет перед судом.

Просмотров всего: 1287

#ДТП #происшествия #суды #транспорт

распечатать


Происшествия 4

Паводок отрезал от большой земли Новороссийку Мазановского района, идет эвакуация людей
Происшествия

В МЧС рассказали о ситуации в Норске: на чердаках и крышах больше 100 человек
Происшествия

В Хабаровском крае арестованы трое подозреваемых по делу лагеря «Холдоми», где погибли дети
Происшествия 1

Экс-начальник тыла УМВД по Амурской области Михаил Робканов не признает свою вину
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • stepan28rus

    stepan28rus
    57 минут назад

    А ничего ему не будет. Максимум условно. Даже права не заберут. Российский суд самый гуманный суд в мире.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь