В Приамурье будут судить водителя BMW за смертельное ДТП

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Следователи УМВД России по Амурской области окончили расследование уголовного дела о резонансном ДТП. В аварии на Новотроицком шоссе из-за нетрезвого водителя автомобиля BMW погибла женщина.

Происшествие случилось 14 февраля 2019 года. Установлено, что водитель BMW, находясь в состоянии опьянения, при движении в районе 5 километра Новотроицкого шоссе выехал на встречную полосу движения, столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Honda. Водитель «хонды» – женщина 1974 года рождения – от полученных травм скончалась на месте. Было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, водитель BMW предстанет перед судом.