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26июля
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сегодня, 09:12 0

На севере Амурской области идут дожди: прогноз погоды на 26 июля

На севере Амурской области идут дожди: прогноз погоды на 26 июля
Фото: pixabay.com

26 июля на севере Амурской области облачно с прояснениями, в большинстве районов дождь, гроза. Дует северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит 18...23, местами по востоку – около 15 градусов, в южных и центральных районах – до 18...23.

В Благовещенске переменно облачно, без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра составляет 5-10 метров в секунду. Температура поднимется до плюс 20...22 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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