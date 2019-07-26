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В Благовещенске на ребенка наехал автомобиль

В Благовещенске на ребенка наехал автомобиль
Фото: Амур.инфо

25 июля в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. На юного пешехода совершил наезд автомобиль.

Это случилось в 19:34 на нерегулируемом перекрестке улиц Чайковского и Свободной. Водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем Toyota Rav 4, сбил пешехода 2008 года рождения. Тот переходил проезжую часть перед близко движущейся машиной. Ребенок получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение.

Как сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску, происшествие случилось в 20 метрах от регулируемого пешеходного перехода.

В ведомстве обращаются к родителям и настоятельно рекомендуют научить детей неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения. Самих родителей призывают быть достойным примером для подрастающего поколения.

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#дети #ДТП #происшествия #транспорт

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