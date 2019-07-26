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Экс-начальнику амурской колонии предъявили обвинения за привилегии Цеповязу

Экс-начальнику амурской колонии предъявили обвинения за привилегии Цеповязу
Фото: РИА Новости

Бывшему начальнику колонии в Амурской области и его заместителю, которые создали одному из лидеров кущевской ОПГ Вячеславу Цеповязу привилегированные условия отбывания наказания, предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«10 июля 2019 года бывшему начальнику колонии и его заместителю предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий. Законность процессуальных решений проверяется», – сказал Куренной.

Он добавил, что в одном производстве с делом о привилегиях Цеповяза соединены уголовные дела о превышении должностных полномочий сотрудниками ИК-3 из-за неправомерного предоставления трем осужденным дополнительных свиданий с родственниками, незаконного допуска на режимную территорию исправительной колонии строгого режима посторонних лиц, передает РИА Новости.

Скандал вокруг условий содержания одного из лидеров ОПГ «Цапки» Вячеслава Цеповяза, причастного к убийству 12 человек в станице Кущевской, начался с публикации в СМИ фото его застолий в колонии в Амурской области. На снимках Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него – еда явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра.

В отношении сотрудников колонии было заведено уголовное дело о превышении полномочий. Прокуратура Приамурья заявила, что материалы относятся к 2015-2016 годам и по ним уже приняты меры. Начальник исправительной колонии строгого режима № 3 в Амурской области подполковник внутренней службы Александр Радьков был уволен.

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#криминал

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Комментарии
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  • Диванный аналитеk

    Диванный аналитеk
    25 минут назад

    Бывших начальников человек 5 наберется..Кому предъявлено обвинение?? Радькову? Вышинскому?

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