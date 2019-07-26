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26июля
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В затопленном Норске Амурской области часть жителей ждут помощи на крышах

В затопленном Норске Амурской области часть жителей ждут помощи на крышах
Фото: Амур.инфо

В Норске Амурской области, по словам местных жителей, больше нет сухих мест. Оставшиеся в населенном пункте люди ждут помощи на крышах домов. Самое высокое место в селе – крыша школы. Там, по информации на утро 26 июля, находятся около 30 человек. С ними – представители МЧС.

Не все жители Норска 25 июля согласились на эвакуацию. Часть сельчан, не поверив, что наводнение будет серьезным, решили остаться дома. Однако большая вода затопила дома, часть из них – по крыши. По словам сельчан, в Норске не осталось сухих мест. Вертолету приземлиться негде. Сейчас люди находятся на крышах своих домов и местной школы.

Корреспондент Амур.инфо утром 26 июля связался с жительницей Норска, предпринимателем Маргаритой Константиновой. Она подтвердила, что всем жителям представители МЧС предлагали эвакуироваться, но не все согласились. По словам Маргариты, из примерно 30 человек, находящихся на крыше школы, двое детей – мальчики 7 и 12 лет. Людей с медицинским образованием среди подтопленцев нет. Местная медсестра, по сведениям сельчан, находится на крыше своего дома.

Маргарита Ивановна также рассказала, что у них практически не осталось продуктов и питьевой воды. Не хватает матрасов. Нет электричества. Телефоны у людей разряжаются. К этому времени в школу уже зашла вода.

Пока нет информации, будут ли вывозить людей с крыш и как именно.

Как сообщало Амур.инфо, по состоянию на 18:00 25 июля, из Норска в Февральск эвакуированы 119 человек, из них 53 ребенка. Жителей Норска доставляли на вертолете прииска «Петропавловский» и вертолетах Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России Ми-8 и Ми-26.

В поселке Февральск развернуты четыре пункта временного размещения (ПВР) – в больнице, школе, спортивном комплексе и на базе отдыха ООО «Транзит». По данным Главного управления МЧС России по Амурской области, решены вопросы обеспечения эвакуированных людей горячим питанием, питьевой водой, предметами первой необходимости.

По данным синоптиков, в Амурской области гребень Селемджинского паводка проходит в районе села Норск. Вода прибывает очень быстро, превышая отметку опасного явления.

Фото: Амур.инфо

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#МЧС #наводнение

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Комментарии
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  • Конго

    Конго
    1 час назад

    ЧС поздно объявили

  • prosto_Я

    prosto_Я
    33 минуты назад

    Боже какое горе ... Амур инфо надеюсь вы найдете нужные контакты , чтобы потом была возможность оказать помощь подтопленцам.

  • starco

    starco
    26 минут назад

    КонгоЧС поздно объявили


    ЧС нельзя "поздно объявить". Потому что ЧС объявляют по факту наступления чрезвычайной ситуации.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    26 минут назад

    Ох, ребята, не позавидуешь вам.

  • inoy

    inoy
    17 минут назад

    народ уже приучен((( куда помогать? нет надежды на государство и это печально, государство лучше в Сирию загонет 3-4 обоза помощи а тут надо выяснить , что и почему........

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