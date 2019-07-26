7 причин, почему не стоит бояться лечить зубы в Китае

Здоровые зубы – это, наверное, животрепещущая тема для каждого второго человека. А вопрос «Где их лечить?» задается регулярно. Причем ответ мы ищем у друзей и знакомых. Стоит упомянуть, что для нас еще важно и качество услуг, и ценовая доступность. Так почему бы не взять и не рискнуть вообще рвануть в Китай? Редакция «Афиши» пообщалась с российским представителем китайской государственной стоматологической клиники Asia Dent, и нашла для этого минимум 7 причин.

– Китай – если дешево, следовательно, плохо. Стереотип?

– Да. И пошел он со времен, когда юань стоил 5 рублей. Тогда люди массово поехали лечить зубы в Хэйхэ. При этом самостоятельно находили клиники, где им протезировали и лечили зубы в короткие сроки. При таких поездках есть риск попадания в клинику с уровнем санитарии ниже нормы. Мы же своих пациентов консультируем заранее. А еще рекомендуем им проходить санацию в своем городе перед поездкой, если она необходима. Раньше оказание услуг в Китае производилось без санации, так как не было возможности оставаться дольше для лечения, после этого появлялись проблемы с зубами. И отсюда появились отзывы: «Дешево – не значит качественно».

ПРИЧИНА 1: ASIA DENT ИМЕЕТ ГОСУДАРСТВЕННУЮ И МЕЖДУНАРОДНУЮ ЛИЦЕНЗИИ

– Asia Dent – это не частная стоматологическая клиника?

– На сегодняшний день в Хэйхэ есть 3 стоматологии в международном статусе, мы же являемся представителями первой народной больницы Хэйхэ. Народная больница имеет лицензии государственного и международного статуса, является фаворитом среди китайских жителей. Кроме стоматологического отделения, у нас есть отделения китайской медицины, а также отделения ортопедии, неврологии, эндокринологии, общей хирургии, радиологии, гинекологии и т. д.

ПРИЧИНА 2: СТОМАТОЛОГИ РАБОТАЮТ С РАЗНЫМИ СЛУЧАЯМИ, ДАЖЕ СЛОЖНЫМИ

– Какие услуги предоставляет клиника для россиян?

– В услуги клиники входит широкий спектр услуг эстетической и реставрационной стоматологии. Врачи работают со всеми случаями, если нет противопоказаний: заболеваний, как сахарный диабет, болезни крови, гипертония. Это заболевания, при которых противопоказано производить ряд стоматологических процедур.

ПРИЧИНА 3: ДЕШЕВИЗНА ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ И ВОЗМОЖНОСТЬ ВПИСАТЬ КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ В ПЕРЕРЫВАХ

– Из чего складывается дешевизна лечения зубов?

– Конечно, если проблема только в одном зубе – проще вылечить его по месту жительства. Так как Asia Dent – государственная клиника, то пациент платит только за материал. Консультации бесплатные. В зависимости от объема услуг бесплатным является и проживание в гостинице. Мы также предоставляем 100% скидку на путевку при заказе определенных услуг, а если стоимость материалов выходит от 20 000 до 40 000 рублей, то скидка на путевку 50%. Путевка включает в себя стоимость билетов Благовещенск-Хэйхэ-Благовещенск + таможенный сбор. Компенсация путевки производится по завершении оказания услуг протезирования в клинике. Плюс, у человека появляется возможность в свободное от больницы время отдохнуть от повседневной суеты, развлечься, заняться шоппингом, собой и своим телом (китайская медицина, массажи, бани), посетить культурные мероприятия (экскурсии, парки, чайные церемонии).

ПРИЧИНА 4: ОТСУТСТВИЕ ЯЗЫКОВОГО БАРЬЕРА, ТАК КАК У КАЖДОГО ВРАЧА ЕСТЬ ПЕРЕВОДЧИК

– Стоматологи в вашей клинике на каком языке говорят?

– Главный врач Чжу Янцзюнь (русское имя Саша) очень хорошо говорит по-русски, так как долгое время жил в Иркутске, а у других врачей есть переводчик.

ПРИЧИНА 5: ГАРАНТИИ НА РАБОТУ ВРАЧА И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

– Если я соберусь к вам, как могу себя подстраховать, в том плане, что заплачу деньги, а услуга будет не выполнена или сделана плохо? Может, и вовсе вы мне насчитаете больше, чем оговаривалась стоимость ранее…

– Со всеми нашими клиентами мы заключаем договора на оказание услуг. Делаем это до того, как пациент сядет в стоматологическое кресло. Сначала его осматривает врач, потом говорит, какие варианты лечения может предложить, а пациент выбирает сам. Дальше заключается договор и совершается оплата. Еще мы даем гарантию на работу врача 1 год, а на сам материал – до 15 лет. Если клиента что-то беспокоит, он может обратиться к нам с договором.

ПРИЧИНА 6: ASIA DENT ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ТРАНСФЕР ПО БЛАГОВЕЩЕНСКУ, СОПРОВОЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТАМОЖНЮ, СОПРОВОЖДЕНИЕ В КИТАЕ (ЗА КАЖДЫМ ПАЦИЕНТОМ ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ, СОПРОВОЖДЕНИЕ НА ЭКСКУРСИЯХ (ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ)

– С каких регионов к вам приезжают лечить зубы?

– Со всей России: от Камчатки до Калининграда.

– С какими проблемами чаще?

– Чаще – отсутствие зубов. С такой проблемой обращаются люди в возрасте от 35 до 67 лет. До 45 лет – чаще консультируем об имплантации, от 45 лет – это металлокерамические коронки, мостовидные протезы, съемные протезы. Реже интересуются исправлением прикуса. Еще реже – это лечение кариеса, пульпита, периодонтита.

– И все же, как перебороть страх лечения зубов в Китае?

– Как я говорила выше, он зачастую навязан стереотипами, берущими начало из 2000-ых годов. Люди попадали к недобросовестным врачам, которые даже гарантии не предоставляли. Сейчас технологии поменялись, плюс, наша клиника сотрудничает с представителем в России, чтобы у людей было больше доверия. Наши пациенты боятся ехать одни, что их не встретят, обманут… Но мы своих клиентов ведем от самого начала и до конца.

ПРИЧИНА 7: НА САЙТЕ КЛИНИКИ ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ «ОСТАВЬ ЗАЯВКУ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ И ПОЛУЧИ СКИДКУ 20% НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ*»

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