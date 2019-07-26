Гороскоп 26 июля: Овнам изменят, а Рыбы проявят инициативу

Восход Солнца: 04:49

Заход Солнца: 20:23

Солнце в Льве.

Овен. Для Овнов пятница станет отличным днем для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Сегодня следует подвести черту под старыми планами, делами, контактами. Остерегайтесь измены не только в бизнесе, но и в личной жизни.

Телец. Ваше самочувствие должно значительно улучшиться. День проходит под знаком очищения мыслей, космической энергии любви, преобладания разума над стихией чувств. В сфере профессиональной деятельности вероятен спад. Планы и мысли, которые придут вам в голову, не принесут желаемого результата. День неблагоприятный для заключения различного рода сделок или для переговоров.

Близнецы. Сегодня лучше всего заняться личными делами и укреплением здоровья. Благоприятны крупные изменения быта: ремонт, покупка мебели. Одиноких Близнецов ждут многообещающие встречи, интересные, но непродолжительные знакомства. Звезды рекомендуют воздержание, противостояние соблазнам.

Рак. День может быть тяжелым, если вы не будете искать способы укрепления собственных позиций, проявлять инициативу и настойчивость. Не стоит портить свои отношения с начальством, это может помешать вам осуществить свои планы, связанные либо с получением нового места, либо с новой интересной работой. Появится склонность к депрессии. Если у вас есть возможность уединиться, воспользуйтесь ею. Разобравшись в своих чувствах и мыслях, можно планировать стратегию и тактику своего поведения.

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Лев. День самооценки, покаяния. Сегодня желательно забыть на некоторое время о насущном хлебе и обычной работе. Возможно, что большие неприятности предыдущего дня станут для вас школой мужества и испытают ваши душевные силы. Вы отчетливо увидите свои достоинства и недостатки. Не исключен трудный разговор с любимым человеком. Но не делайте поспешных выводов. Попробуйте изменить обстановку в семье к лучшему.

Дева. День благоприятен для общения в тесном семейном кругу. Возможны приятные неожиданности, пополнение семейства, приемы родственников, маленькие семейные праздники. В скором будущем вероятна сложная финансовая ситуация и усиление негативных тенденций в вашей жизни.

Весы. Неблагоприятный день. Вероятно ухудшение самочувствия. Ваше обаяние способно творить чудеса, однако мелкие ссоры с любимым человеком сегодня могут привести к полному разрыву отношений. Нельзя проявлять озабоченность и суетливость.

Скорпион. Опасный день для Скорпионов. Необходимы ответственность за свои поступки, воздержание, самоконтроль. Избегайте шумных застолий и высоты. Существует вероятность серьезной травмы или болезни. Следите за своим бюджетом. Звезды советуют проявить бережливость, так как впереди непредвиденные расходы.

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Стрелец. Не исключено, что работа потребует от Стрельцов максимальной самодисциплины и организованности. Вероятны домашние хлопоты. Собранность и благожелательное отношение к окружающим помогут сломить негативные тенденции дня.

Козерог. Первая половина дня окажется достаточно тяжелой, потому что накопилось много нерешенных вопросов и непредвиденных проблем, которые нужно решить именно сегодня. Постарайтесь собраться и не растрачивайте жизненные силы по пустякам. Лучше отказаться от новых проектов и заключения договоров. Займите выжидательную позицию. Во второй половине дня проблемы можно будет решить благодаря поддержке покровителей.

Водолей. Этот день проверит Водолеев на прочность. Существует опасность клеветы и недоброжелательства. Не приближайте к себе ненадежных людей, даже если вас связывала многолетняя дружба. Внимательно отнеситесь к своему здоровью. Во избежание проявления хронических заболеваний примите профилактические меры. Если вы обладаете превосходной памятью, уникальной способностью к самовыражению и сильной волей, то самые тяжелые испытания не смогут сломить ваш дух.

Рыбы. День сулит удачу Рыбам творческих профессий. Хорошо обращаться к начальству, меценатам, в правительственные и общественные организации. Ваша общительность и деловая активность создаст предпосылки для повышения материального положения. Проявляйте инициативу и ни в коем случае не отступайте назад – используйте все возможности. Хороший день для путешествий и прогулок.

Астролог: Вальдемар Небоходцев