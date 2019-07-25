Скончался голливудский актер Рутгер Хауэр

Фото: REUTERS/Jim Urquhar

Ушел из жизни знаменитый голливудский актёр Рутгер Хауэр. Ему было 75 лет. Хауэр умер после непродолжительной болезни ещё 19 июля, а 24-го числа прошли его похороны, сообщил агент актера Стив Кенис.

Рутгер Хауэр родился 23 января 1944 года в нидерландском городке Брекелене. В 1962-м он поступил в театральный институт в Базеле. После этого учился в актерской школе в Амстердаме и получил место в Королевском театре. Актер дебютировал в кино в 1968 году. На его счету более 150 ролей.

Мировое признание ему принесло многолетнее сотрудничество с режиссёром Полом Верховеном, после чего в 1980-х он отправился покорять Голливуд.

Среди самых известных работ Хауэра — роль в картине «Бегущий по лезвию», Ридли Скотта, где он сыграл роль главного антагониста, командира отряда репликантов. За эту роль он был номинирован на премию «Сатурн» как лучший актер второго плана.

Он также снялся в картинах «Слепая ярость» и «Побег из Собибора». За последнюю из них — экранизацию книги Ричарда Рашке — Хауэр удостоился премии «Золотой глобус» в 1988 году, пишет RT на русском. Еще в его фильмографии: «Город грехов», «Попутчик», «Турецкие наслаждения», «Леди-ястреб», «Плоть + кровь», «Кровь героев», «Темный ангел», «Бэтмен: Начало», «Барбаросса», «Достучаться до небес», «Бомж с дробовиком» и в сериалах «Десятое королевство» и «Тайны Смолвилля».

Он пробовал себя и в качестве режиссера. Это фильмы «Комната» (2000) и «Танго морской звездочки» (2006), сообщает РБК.

Одну из последних ролей артист сыграл в российском фильме «Тайна печати дракона», премьера которого состоится через месяц. Также в числе его последних работ — «Братья Систерс» и «Нулевой канал», добавляет «Российская газета».

Использованы фото: kinopoisk.ru, 1zoom.ru