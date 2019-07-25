В Амурской области из-за ЧС по наводнению отменили туристический форум Amur Travel

«Такое решение принято в первую очередь в целях безопасности посетителей и участников крупного событийного мероприятия. До последнего времени была уверенность в том, что форуму быть. Однако понятно, что с ухудшением обстановки мы просто не имеем права рисковать. В данный момент идет оперативное оповещение всех участников, тех, кто подал заявки, зарегистрировался на маршруты», –­ рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Екатерина Киреева.

По информации министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, несмотря на отмену форума, часть мероприятий, запланированных на эти дни состоится. В регион приедут российские и иностранные эксперты, которые в разных форматах обсудят перспективы развития туризма. Также команда travel-журналистов PrimDiscovery проведет мастер-класс на тему как стать travel-блоге ром.

Несмотря на то, что форум отменен, Amur Travel уже выполнил свою главную задачу. О северной таежной территории узнали тысячи людей. Информационная база, которая была создана за время подготовки к форуму, даст мощный импульс по развитию внутреннего туризма на территории города и района.

Специально для Amur Travel были разработаны около 20 туристических маршрутов разного уровня сложности. В городе Зея был создан информационный visit-центр, который продолжит работу и позволит путешественникам получить полную информацию о туризме в районе.

Специально для форума создан сайт, разработано мобильное приложение, у мероприятия появился свой символ – пушистая харза.

После отмены режима ЧС все желающие смогут посетить места, о которых рассказывали организаторы форума. Вся информация о маршрутах и достопримечательностях доступна на официальном сайте мероприятия www.amurfest.com и Instagram аккаунте @amur_travel.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в течение трех дней на площадках форума планировали провести десятки мероприятий для взрослых и детей. Для участников форума разработали туристические маршруты. После отмены режима ЧС все желающие смогут посетить места, о которых рассказывали организаторы Amur Travel.