Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25июля
Предыдущая новость
сегодня, 19:47 1

Жительница Благовещенска встретила на улице удода

Жительница Благовещенска встретила на улице удода
Фото: amur.info

В Благовещенске девушка заметила редкую птицу – удода. Небольшая яркая птичка с длинным клювом и хохолком прогуливалась в районе набережной реки Амур.

«Сегодня на Калинина, 1, заметила птицу, которая шла по земле. Она перелетала метра на три, отлетая от машин и людей. Я в метре от нее стояла, рассматривала. Было видно, что она немного обеспокоена. Я подумала, что она домашняя», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» Ева, сфотографировавшая удода.

Девушка не знала, что это именно удод. Фото птицы Ева отправила мужу, который смог идентифицировать пернатого.

По словам амурского орнитолога Василия Дугинцова, удод – типичная птица для Приамурья, хоть и немногочисленная. И для него характерно очень осторожное поведение. «Любит сельские поселения, особенно тех, где сочетаются огороды, хозяйственные постройки, пустыри. Это все родные места этой птицы. Гнездится она во всевозможных полостях, нишах, в сараях, на крышах. В естественной среде в дуплах гнездится», – сказал Василий Антонович.

Просмотров всего: 236

#природа #происшествия

распечатать


Происшествия

Вода наступает: в Амурской области эвакуируют жителей села Норск
Происшествия 2

В Благовещенске следователи устанавливают, как утонул 16-летний парень
Происшествия

Двое подростков пропали в Шимановске
В России и мире

Миллиардер-педофил пытался убить себя в тюремной камере
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Paster

    Paster
    14 минут назад

    Удод клёвый.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь