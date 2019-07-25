Жительница Благовещенска встретила на улице удода

В Благовещенске девушка заметила редкую птицу – удода. Небольшая яркая птичка с длинным клювом и хохолком прогуливалась в районе набережной реки Амур.

«Сегодня на Калинина, 1, заметила птицу, которая шла по земле. Она перелетала метра на три, отлетая от машин и людей. Я в метре от нее стояла, рассматривала. Было видно, что она немного обеспокоена. Я подумала, что она домашняя», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» Ева, сфотографировавшая удода.

Девушка не знала, что это именно удод. Фото птицы Ева отправила мужу, который смог идентифицировать пернатого.

По словам амурского орнитолога Василия Дугинцова, удод – типичная птица для Приамурья, хоть и немногочисленная. И для него характерно очень осторожное поведение. «Любит сельские поселения, особенно тех, где сочетаются огороды, хозяйственные постройки, пустыри. Это все родные места этой птицы. Гнездится она во всевозможных полостях, нишах, в сараях, на крышах. В естественной среде в дуплах гнездится», – сказал Василий Антонович.