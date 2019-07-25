Вода наступает: в Амурской области эвакуируют жителей села Норск

В Амурской области гребень Селемджинского паводка проходит в районе села Норск Селемджинского района. Вода прибывает очень быстро, превышая отметку опасного явления. 66 взрослых и 53 ребенка на вертолетах эвакуируют в поселок Февральск.

В четверг, 25 июля, за девять часов – с 8:00 до 17:00 – уровень воды в реке Селемджа повысился на 82 сантиметра и достиг отметки 778 сантиметров. Отметка опасного явления превышена на 78 сантиметров. Согласно прогнозу специалистов Амурского ЦГМС, в течение двух суток сохранится подъем на 0,7–1,1 сантиметра. В ближайшие дни, 25 и 26 июля, возможен подъем уровня воды до отметки 800–850 сантиметров.

«У моей тещи утонул дом по самую крышу. Дом стоит по левой стороне, ближе к реке. Вся левая сторона домов утонула, и вода идет дальше в деревню. Мы боимся, что, когда вода уйдет, люди не смогут доказать, сколько было воды в деревне, так как МЧС не подпускает жильцов в район, чтобы они смогли сделать видео- и фотосъемку», – сообщает читатель Амур.инфо.

Жителей Норска эвакуируют в поселок Февральск. В местной школе работает эвакуационный пункт. Людей доставляют на вертолете прииска «Петропавловский» и вертолетах Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России Ми-8 и Ми-26, прибывших в Приамурье в среду, 24 июля.

В поселке Февральск развернуты четыре пункта временного размещения населения – в больнице, школе, спортивном комплексе и на базе отдыха ООО «Транзит». По данным Главного управления МЧС России по Амурской области, решены вопросы обеспечения эвакуированных людей горячим питанием, питьевой водой, предметами первой необходимости.

По состоянию на 18:00 25 июля, из Норска в Февральск эвакуированы 119 человек, из них 53 ребенка. Эвакуация продолжается.

Селемджинский паводок смещается в сторону села Богословка Мазановского района. К 16:00 уровень составлял 639 сантиметров, отметка неблагоприятного явления превышена. Согласно прогнозу специалистов Амурского ЦГМС, возможен подъем уровня воды до отметки 900–950 сантиметров.

Администрация населенного пункта, спасатели Амурского спасательного центра, которые 24 июля прибыли в Мазановский район из Хабаровска, информируют население о складывающейся обстановке, прогнозируемом развитии паводковой ситуации, месте размещения пункта эвакуации.

Решением КЧСиОПБ Мазановского района принято решение о заблаговременной эвакуации жителей села Богословка. Из Новокиевского Увала в село направлены автобусы для доставки эвакуированных в пункт временного размещения, который развернут в школе районного центра. Глава Мазановского района Михаил Пивень в своем инстаграм-аккаунте разместил объявление.

25 июля под руководством губернатора Приамурья Василия Орлова состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на котором рассматривались вопросы обеспечения безопасности населения и ликвидации последствий паводка. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Амурской области введен региональный режим ЧС.

В случае возникновения нештатных ситуаций следует звонить:

- «101» - для набора со всех операторов мобильной связи;

- «01» - со стационарных телефонов;

- «112» - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.