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Василий Орлов: мы потеряли возможность полностью обновить гараж скорой в 2019 году

Василий Орлов: мы потеряли возможность полностью обновить гараж скорой в 2019 году
Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области рассказал представителям ОНФ об итогах переговоров с представителями компании «Ростех» в Москве. Встреча главы региона с представителями организации была посвящена передаче скорой помощи дочерней компании «Ростехнологий».

«У меня в Москве состоялась встреча с представителями компании "Ростех". Амурская область в этом году не включена в перечень пилотных регионов, где будет внедряться модель по передаче скорой помощи дочерней компании "Ростехнологий"», – сказал Василий Орлов.

Для Амурской области это решение, по его словам, имеет и минусы, и плюсы. «Мы надеялись, что за счет включения в число пилотных регионов "Ростеха" сможем полностью обновить парк техники станции скорой помощи в Благовещенске. Но сделать в 2019 году сделать этого не получится. Подчеркну, изначально речь не шла о передаче гаража скорой в частные руки. Государственная корпорация "Ростехнологии" в ряде регионов планирует ввести пилотную программу, согласно которой в субъект поставляется новая техника, она передается в аренду региону. Через пять лет эта техника становится собственностью области. Те пять лет, пока техника будет в собственности госкорпорации, ей будет управлять сама госкорпорация. Мы потеряли возможность полностью обновить гараж и укомплектовать его современными машинами со всей необходимой медицинской "начинкой" (для справки – износ автотранспорта на сегодня в Благовещенске составляет более 60 %). Мнение коллектива службы скорой помощи Благовещенска мы уважаем, но нужно понимать, что в результате того, что Приамурье не вошло в пилотный проект, медицинские службы не смогут получить новые автомобили, а жители Благовещенска могут недополучить качественную медицинскую помощь. Надеюсь, что в следующем году эта ситуация изменится и все-таки Амурская область войдет в проект. Из плюсов: в течение 2019 года сможем оценить эффективность от реализации программы в других регионах. Мы сможем без спешки и эмоций принять взвешенное решение», – объяснил губернатор.

Кроме того, Василий Орлов сообщил, что в Москве состоялась встреча с представителями Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. До 2019 года через это ведомство в регионы поставлялись автомобили скорой помощи. Представители министерства сообщили, что, возможно, в этом году поставки машин и замена транспорта станций скорой помощи в регионах будут возобновлены, пишет пресс-служба правительства Амурской области.

В 2018 году Амурская область получила 21 автомобиль. Возможно, в текущем году по этой программе также удастся получить новую технику. Предварительно речь идет о 20 единицах. «Этого недостаточно, – сказал глава региона, – поэтому в любом случае нужно искать альтернативные варианты, как менять старые специализированные машины на новые. Потребность в автомобилях у нас высока».

Наталья Кравчук, сопредседатель ОНФ, где была создана рабочая группа по всестороннему изучению вопроса, поблагодарила губернатора за то, что он озвучил позицию региона. «Просим разрешения сегодня довести до коллектива в письменной форме данную информацию», – добавила Наталья Кравчук.

Член регионального штаба ОНФ в Амурской области Жаккелина Орлова попросила не распускать рабочую группу: «Пусть рабочая группа отрабатывает все нюансы для того, чтобы в следующем году позиция по обновлению гаража была обоснованная и выверенная, с учетом мнений профессионального сообщества и всех экономических составляющих».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», коллектив благовещенской станции скорой помощи собирается провести митинг в начале августа. Цель митинга, по словам его организаторов, заключается в том, чтобы сохранить организацию в том виде, в котором она сейчас работает.

Ранее с призывом ничего не менять в работе благовещенской скорой коллектив станции обратился через социальные сети. Люди считают, что гараж неотложки вместе с машинами хотят продать в частные руки, что может негативно сказаться на работе службы.

В ответ губернатор опубликовал в своем Инстаграме информацию, что речь идет не о частных руках, а о госкорпорации «Ростех», благодаря чему станция сможет получить новые автомобили с современным оборудованием и улучшить качество оказания услуг, сохранить весь коллектив и даже повысить водителям зарплату.

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#здоровье #областная власть #транспорт

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Комментарии
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  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Учись работать без прокладок,которые Москва подсовывает,добивайся финансирования,работай,в общем,делай полезное для населения области,а не для хозяйских прихвостней. Да,скорее всего,слетишь. Но тогда люди в спину плевать не будут.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Пусть купят машины на сэкономленные от этой аферы деньги.

  • evgenii-456

    evgenii-456
    1 час назад

    зарплата у водителей не увеличится, а уменьшится.в аутсорсинге-это правило.

  • Питерский

    Питерский
    29 минут назад

    Труханул Васек неконтролируемую ситуацию.Работникам скорой аплодисменты ...!!!

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    27 минут назад

    Какая то афера!!!

    И ее цель в том, что потом люди за приезд скорой будут платить, ну как за такси. А если я ошибаюсь и госкорпорация это здорово, то что же г-н губернатор и команда упустили такую возможность????

  • ay

    ay
    21 минута назад

    Чем больше копротивляемся, тем более выгодные условия в итоге получим. Не? Только так (бунтом) лояльность покупается. Не?

  • Айболит

    Айболит
    10 минут назад

    Читайте внимательно: в 2019 году... А они и не собирались в 2019, планировали с 1 янв 2020го года. Это передышка, причем недолгая. Но!!! Ситуация показала дружный, мобильный коллектив. Пока мы вместе, есть шанс выжить.

  • Cerg T.

    Cerg T.
    2 минуты назад



    речь идет не о частных руках, а о госкорпорации «Ростех», благодаря чему станция сможет получить новые автомобили с современным оборудованием и улучшить качество оказания услуг, сохранить весь коллектив и даже повысить водителям зарплату



    А почему новые машины ССМП может получить только через Ростех? Что мешает сделать это минуя эту, довольно сомнительную прокладку? Тем более, что в качестве аутсорсера выступает даже не сам Ростех, а его "дочка"! Когда там митинг у Скорой?

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