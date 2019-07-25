В Амурской области объявлен региональный режим ЧС

Фото: Амур.инфо

В Амурской области введен региональный режим ЧС. Решение об этом было принято в правительстве Амурской области на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Совещание провел губернатор Приамурья Василий Орлов.

«В регионе сейчас очень непростая ситуация, связанная с прохождением паводков. Тем не менее, мы держим ее под контролем. У нас вполне достаточно сил и средств. Главное в этот момент – действовать скоординировано и без паники, своевременно информируя граждан о складывающейся ситуации», – сообщил Василий Орлов.

О сегодняшней обстановке и прогнозах рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский.

«Администрацией Селемджинского района перечислены денежные средства на счета 36 гражданам в размере 1,08 миллиона рублей в связи с подтоплением домовладений при прохождении паводка на реке Селемджа в начале месяца. Также подготовлены пакеты обосновывающих документов для оказания помощи гражданам за утрату (гибель) урожая. Помимо Селемджинского района, где продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, режим ЧС введен на территории 6 муниципальных образований: город Благовещенск, город Зея, Сковородинский, Благовещенский, Зейский, Тамбовский районы», – рассказал Алексей Викторович.

Фото: amurobl.ru

По его словам, на сегодня в Приамурье зарегистрировано подтопление 112 жилых домов в 8 населенных пунктах, подтопление 997 приусадебных участков, повреждение 45 участков автодорог на территории 15 районов протяженностью 156 километров. Наиболее острая ситуация в этот период складывалась на территории села Ивановка Зейского района, где в результате подъема уровня воды в реке Уркан до отметок, превышающих опасное явление, была проведена эвакуация 70 человек, в том числе 34 детей. В настоящее время на территории села наблюдается спад воды.

Сложившуюся на территории области обстановку осложняет прохождение паводков категории опасного явления на реках Селемджа и Зея. Паводок будет проходить в период с 25 по 30 июля. Волна достигнет Благовещенска 29-30 июля и сместится в средний Амур. Подтопление жилых домов прогнозируется на территории 3-х муниципальных образований: Селемджинский, Мазановский, Благовещенский районы.

Сложная ситуация уже сейчас складывается в Норске Селемджинского района. На месте работают спасатели, для эвакуации граждан задействованы вертолеты. Жителей Норска эвакуируют в пункты временного размещения в Февральск.

Фото: amurobl.ru

Согласно прогнозам, всего в зону подтопления попадают 5 муниципальных образований: Селемджинский, Мазановский, Свободненский, Серышевский, Благовещенский районы, 21 населенный пункт:

Селемджинский район: 4 населенных пункта (Стойба, Февральское, Бысса, Норск);

Мазановский район: 11 населенных пунктов (Новороссийка, Богословка, Козловка, Угловое, Таскино, Ульма, Путятино, Абайкан, Мазаново, Новокиевский Увал, Новокиевка);

Свободненский район: 1 населенный пункт (Большая Сазанка – подтопление приусадебных участков, дороги местного значения);

Серышевский район: 1 населенный пункт (Казанка – подтопление приусадебных участков);

Благовещенский район: 4 населенных пункта (Белогорье (9 жилых домов), Зазейский, Усть-Ивановка, Владимировка – земли сельхозназначения).

Главы этих районов должны организовать постоянное информирование населения о складывающейся паводковой обстановке, работу оперативного штаба в круглосуточном режиме, ежечасный мониторинг уровня воды на реках Селемджа и Зея, а также обеспечить готовность пунктов временного размещения и питания населения, транспорта – для возможной эвакуации.

В ближайшее время паводок сместится из Селемджинского в Мазановский район. Из села Богословка уже начали эвакуировать людей, на месте работают спасатели. Пункт временного размещения действует в Новокиевском Увале.

Губернатор Амурской области Василий Орлов подчеркнул, что жителей сел, на которые надвигается паводок, нужно эвакуировать заблаговременно, а не в тот момент, когда в дома начнет заходить вода и транспортное сообщение заметно ухудшится. Он призвал все ведомства и службы активизировать эту работу. Жителям населенных пунктов необходимо знать, что их имущество во время переезда в ПВР окажется в безопасности – на месте будут работать спасатели, сотрудники полиции и Росгвардии, которые не допустят случаев мародерства.

«Также очень важно обратить внимание на снабжение пунктов временного размещения и сел, находящихся в зоне риска, продовольствием, создать запас медикаментов в лечебных учреждениях. Необходим резерв транспортных средств для возможной эвакуации населения. Чем лучше мы подготовимся, тем организованнее пройдем непростой период паводков», – подчеркнул губернатор Василий Орлов.

В итоге на заседании КЧС было принято решение о введении на территории Приамурья режима ЧС. Сегодня же было принято решение о том, что в Мазановский район выезжает группа Росгвардии в составе 30 человек. Задача – охрана общественного порядка и максимальное содействие превентивной эвакуации людей из опасных территорий.

Кроме того, на заседании обсуждали вопросы выплат компенсаций пострадавшим гражданам. Было решено, что выплата единовременной материальной помощи будет осуществляться гражданам, признанным пострадавшими в результате ЧС и проживающим на территории Благовещенска, Зеи, Магдагачинского, Сковородинского, Зейского, Тамбовского районов Амурской области, в размере 30 тысяч рублей на домовладение, где вода поднялась выше уровня пола. Также граждане получат по 10 тысяч рублей компенсации за погибший в огородах урожай.