Киркорову подарили торт с его обнаженной фигурой

Артист завершил гастрольный тур по России и прибыл на фестиваль Баку. Однако он продолжает делиться впечатлениями от тура, в частности, его впечатлил торт, на вершине которого его обнаженная фигура.

В Инстаграме Филипп разместил видео, на котором в Сочи ему дарят большой трехъярусный торт, украшенный леденцами и увенчанный голой фигуркой самого поп-короля.

«Заходите Виссарион», – приветствует Филипп кондитера у дверей гримерной. С возгласом «Welcomе to Sochi!» Филиппу дарят сладкий подарок. Музыкант обрадовался торту, как ребенок, и тут же попробовав леденец, признался, что очень любит сладости.

«Этим шоу мы завершили 1-ю часть нашего летнего тура премьерного шоу «Цвет настроения», «разогревшись» на финишной прямой перед одним из самых ярких и главных летних событий – фестивалем «Жара» в Баку. И уже сегодня нас встречал гостеприимный и хлебосольный Азербайджан в лице вдохновителя и организатора фестиваля Эмина Агаларова. А вчера меня и мой дружный коллектив принимали и угощали в Сочи мои друзья-кондитеры, за что им большое спасибо», – написал в подписи к видео Филипп.