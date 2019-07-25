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сегодня, 17:38 0

Киркорову подарили торт с его обнаженной фигурой

Киркорову подарили торт с его обнаженной фигурой
Фото: instagram.com/fkirkorov/?hl=ru

Артист завершил гастрольный тур по России и прибыл на фестиваль Баку. Однако он продолжает делиться впечатлениями от тура, в частности, его впечатлил торт, на вершине которого его обнаженная фигура.

В Инстаграме Филипп разместил видео, на котором в Сочи ему дарят большой трехъярусный торт, украшенный леденцами и увенчанный голой фигуркой самого поп-короля.

«Заходите Виссарион», – приветствует Филипп кондитера у дверей гримерной. С возгласом «Welcomе to Sochi!» Филиппу дарят сладкий подарок. Музыкант обрадовался торту, как ребенок, и тут же попробовав леденец, признался, что очень любит сладости.

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Это был невероятный летний вечер! Впервые ,в Сочи за 30 лет- это был не Концертный Зал «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ». Это был «ЛЕДОВЫЙ КУБ» @icecube_sochi - многотысячная Арена. И этим Шоу мы завершили 1-ю часть нашего Летнего Тура Премьерного Шоу «Цвет настроения» by @franco.dragone , «разогревшись» на финишной прямой перед одним из самых ярких и главных летних событий фестивалем - «ЖАРА» в БАКУ @zharafest , и уже сегодня, нас встречал гостеприимный и хлебосольный Азербайджан в лице вдохновителя и организатора фестиваля - ЭМИНА АГАЛАРОВА @eminofficial , ну а вчера, вот так вот меня и мой дружный коллектив принимали и угощали в Сочи мои друзья-кондитеры- #дмитрийшепель @tilite100 , за что им большое спасибо, как и администрации города Сочи во главе с АНАТОЛИЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ПАХОМОВЫМ за помощь и поддержку в организации нашего шоу впервые в «ОЛИМПИЙСКОМ ПАРКЕ». Алиса @alisabartova @toyru_official - спасибо за невероятный подарок и дружбу!❤️ До встречи 10 августа , и это уже снова будет наш любимый К/З «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ» ! #сочи #фестивальный #филиппкиркоров #цветнастроениясиний

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

«Этим шоу мы завершили 1-ю часть нашего летнего тура премьерного шоу «Цвет настроения», «разогревшись» на финишной прямой перед одним из самых ярких и главных летних событий – фестивалем «Жара» в Баку. И уже сегодня нас встречал гостеприимный и хлебосольный Азербайджан в лице вдохновителя и организатора фестиваля Эмина Агаларова. А вчера меня и мой дружный коллектив принимали и угощали в Сочи мои друзья-кондитеры, за что им большое спасибо», – написал в подписи к видео Филипп.

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#шоу-бизнес

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