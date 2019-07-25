Пострадавшие от паводка жители Приамурья стали получать социальные выплаты

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Жители Амурской области, пострадавшие от подтопления, начали получать социальные выплаты. Активнее всего за помощью обращаются жители Благовещенска и Благовещенского района. В остальных районах заявлений пока немного.

Специалистами управления социальной защиты населения ежедневно ведется прием заявлений в порядке живой очереди. За оказанием адресной социальной помощи в связи с подтоплением обратились 280 жителей Благовещенска и Благовещенского района. В настоящее время специалистами управления обследовано 82 домовладения на подтверждение факта утраты жизненно необходимого имущества в связи с затоплением.

За адресной социальной помощью в управление социальной защиты города Зеи обратились два человека. Они уже получили выплаты на сумму 20 тысяч рублей – по 10 тысяч на домовладение.

По состоянию на 24 июля на территории города Зея и Зейского района пострадало 303 домовладения. В Зее специалисты уже обследовали 25 домов, сообщают специалисты ГО и ЧС.

В поселке Снежногорский заявление на социальную выплату подал один житель. Обращения на оказание адресной социальной помощи от других пострадавших граждан в Зейском районе до настоящего времени не поступали.

Также одно заявление поступило от жителя поселка Новобурейский. В Бурейском районе на вечер 24 июля пострадало только одно подворье.

В Тамбовском районе пострадало 3 домовладения все они обследованы. Собственники обратились за адресной помощью. Специалисты управления социальной защиты населения направили запросы в муниципалитеты сел Раздольное и Лермонтовка. Решение о предоставлении адресной социальной помощи будет принято после поступления ответов.

В Сковородине пострадало 7 домовладений, с заявлением в УСЗН об оказании адресной социальной помощи обратился один гражданин.

Жителей Тыгды Магдагачинского района специалисты соцзащиты проконсультировали о возможности получить социальную помощь, но заявлений от них не было.

По состоянию на вечер 24 июля обращений о затоплении от владельцев частных подворий и приусадебных участков в Мазановском районе не поступало.

Утром 22 июля специалисты управления социальной защиты населения по Мазановскому району выезжали в Новокиевку – в дома, которые затопило в 2018 году, чтобы промониторить состояние жилых помещений. Со слов владельцев жилья, вода поступила только в подполье – для болотистой местности это является нормой.

В Селемджинском районе также на вечер 24 июля подтопленных домовладений не зафиксирован. Граждане за оказанием адресной социальной помощи в управление социальной защиты населения по Селемджинскому не обращались, сообщает пресс-служба амурского правительства.

Для справки

Гражданам, чьи дома пострадали от затопления, оказывается адресная социальная помощь. Действующим законодательством данной категории граждан при частичной утрате имущества предусмотрено оказание адресной социальной помощи в виде:

– единовременной выплаты при утрате единственного жилого помещения – 30 000 рублей;

– единовременной выплаты при утрате жизненно необходимого имущества, в том числе продуктов питания, предметов обычной домашней обстановки и обихода, вещей индивидуального пользования (одежды, обуви), подсобного домашнего хозяйства, а также кормов, хозяйственных построек и сооружений, необходимых для его содержания – 10 000 рублей.

Для рассмотрения вопроса об оказании адресной социальной помощи пострадавшие граждане подают в управление социальной защиты населения по месту жительства либо по месту пребывания заявление (заявление подается от имени пострадавшего гражданина (для одиноко проживающих) или от имени всех членов его семьи в течение 6 месяцев со дня наступления затопления, наводнения, повлекших утрату единственного жилого помещения, иного жизненно необходимого имущества). Вместе с заявлением необходимо представить:

– документ, удостоверяющий личность заявителя;

– справку о количестве граждан, зарегистрированных в жилом помещении совместно с заявителем;

– документ, подтверждающий право собственности либо право пользования жилым помещением (договор найма, аренды или иной договор).