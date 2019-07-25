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сегодня, 16:57 0

Водитель увидел призрака на дороге (видео)

Водитель увидел призрака на дороге (видео)
Фото: skeeze с сайта Pixabay

Водитель ехал по пустынной трассе в Малайзии и снял жутковатый ролик. На кадрах видно, как на дороге, освещённой только светом фар и одинокого фонаря, появляется призрачный бледный силуэт. Фигура стоит с вытянутой рукой и пытается остановить машину.

Ролик появился на ютуб-канале, и на него обратил внимание The Hidden Underbelly 2.0, который специализируется на странных и мистических случаях. Автор последнего отметил, что водитель остался в замешательстве. Он не понял, почему автостопщик стоял в темноте, а не прошёл несколько метров до освещённой части дороги.

В итоге мнения комментаторов насчёт видео разделились. Некоторые не нашли в нём ничего странного. Они отметили, что это простой пешеход, просто ролик плохого качества. Кто-то в фигуре увидел сломанный дорожный знак. Большую часть пользователей кадры повергли в ужас, и они отметили, что у них побежали мурашки по коже, сообщает Life.

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#жизнь

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