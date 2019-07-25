В Благовещенске следователи устанавливают, как утонул 16-летний парень
В следственном отделе СУ СК РФ по Амурской области проводится проверка по факту гибели 16-летнего парня. Как сообщало ИА «Амур.инфо», он утонул во время купания на реке Зее 10 июля. Утонувший подросток и его друг находились на реке не одни – с ними были родители второго парня.
После трагедии родители погибшего юноши обратились в амурское следственное управление, чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося. Как сообщили в ведомстве, в настоящее время продолжается проведение доследственной проверки. «Опрашиваем очевидцев, проводим судебно-медицинское исследование. Родители погибшего действительно обратились с заявлением о привлечении к ответственности родителей друга. В рамках проведения доследственной проверки мы дадим оценку действиям всех людей, которые в момент трагедии были рядом с потерпевшим», – сообщил руководитель следственного отдела по Благовещенску Данил Фисенко.
По информации следствия, родители друга погибшего мальчика являются благополучными, непьющими людьми. Оценку их действиям во время гибели подростка даст следствие. Пока говорить о том, что может грозить взрослым, рано, сказали в амурском следственном управлении.
«Надо понимать, что по закону ответственность за несовершеннолетних несут их родители, законные представители, а также специализированные органы – полиция, врачи», – добавил руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области Станислав Белянский.
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