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сегодня, 16:53 0

Двое подростков пропали в Шимановске

Двое подростков пропали в Шимановске
Фото: instagram.com/psoamur

В Шимановске пропали двое подростков – Кирилл Горленко и Владимир Кушнарев. Их разыскивают с 19 июля.

«19.07.2019 ушли из общежития АТК города Шимановск Амурской области в неизвестном направлении. (…) В данный момент их местонахождение неизвестно», – говорится в сообщении Инстаграма поисково-спасательного отряда «Амур».

Кирилл – 2002 года рождения, а Владимир – 2003-го. Указывается, что молодые люди могут находиться как в Шимановске, так и в Свободном.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении ребят, просят сообщить по адресу: Свободный, улица 40-летия Октября, 74, кабинет 12, телефон: 8-914-584-71-10. Также можно обратиться по телефонам: 8-914-046-35-44, 8-914-606-28-40.

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#происшествия #Шимановск

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