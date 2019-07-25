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25июля
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сегодня, 16:46 3

Благовещенск достиг пика в подготовке к новому учебному году

Благовещенск достиг пика в подготовке к новому учебному году
Фото: pixabay.com

Мэр Валентина Калита проверила, как готовится к новому учебному году благовещенская школу № 17. В кабинетах, спортзале учебного заведения проведены косметические ремонты, заменено необходимое оборудование, ведется монтаж электронных турникетов на входе в школу.

Школа также приобрела комбинированные модули с интерактивной доской, учебники, спортивное оборудование, лабораторные комплексы для кабинетов физики. В химических классах появились новые ученические столы с сантехникой, а в медицинском кабинете провели масштабное переоснащение. Всего на расширение учебно-методических комплексов было направлено более 2 миллионов 133 тысяч рублей.

В этом году в это учебное заведение поступили учебники на сумму 1 миллион 350 тысяч рублей. Все классы укомплектованы учебной литературой в полном объеме, это более 4 000 единиц учебников и пособий, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

«Сегодня в своей работе мы стараемся использовать современные педагогические методы. Для трех кабинетов приобретены универсальные модули с интерактивными досками, для уроков технологии в школе появились 3D-принтер и 3D-ручки. Преимущества интерактивных досок уже оценили как дети, так и педагоги. Использование такого многофункционального оборудования позволяет применять в работе мультимедийную технику, что вызывает большой интерес у детей», – рассказала исполняющая обязанности директора школы Наталья Деревягина.

«Несмотря на погодные условия, все работы ведутся в плановом режиме. На сегодняшний день мы достигли пика по подготовке к новому учебному году: поставки материалов для ремонта, оборудования, учебников, мебели уже выполнены. Все школы получили современное оборудование, и оно существенно отличается от того, на котором обучались мы. И, безусловно, оно наилучшим образом поможет детям усвоить материал. Благовещенские школы должны стать учебными заведениями будущего», – подвела итоги проверки Валентина Калита.

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#городская власть #дети #школа

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Комментарии
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  • brb

    brb
    1 час назад

    Кабинет физики там всегда был прекрасен, особенно потолок ) Фотки де? Хоть глянуть, что там нового. Стадион до ума довели, не

  • brb

    brb
    1 час назад

    Вам текст и заголовки тоже Калита пишет? Или на всё про всё один Небоходцев остался?

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    подготовка достигла пика и сейчас пойдет на спад? ))

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