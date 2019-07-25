Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:40 0

Миллиардер-педофил пытался убить себя в тюремной камере

Миллиардер-педофил пытался убить себя в тюремной камере
Фото: Marcello Rabozzi с сайта Pixabay

Бизнесмен Джеффри Эпштейн, которого арестовали в начале июля за совращение малолетних и торговлю людьми, пытался покончить с собой в тюремной камере. Следователи предполагают, что так преступник хочет привлечь к себе внимание.

Педофил заявил, что пытался с собой покончить, однако следователи считают, что это были поэтапные попытки нанести себе травму и получить перевод в другую камеру. Сокамерник Эпштейна заявляет, что он к следам на шее не имеет никакого отношения. Сейчас за бизнесменом следят круглосуточно, так как он является лицом, склонным к суициду.

Сейчас Эпштейн находится в исправительном центре Нью-Йорка и ожидает суда за сговор и торговлю людьми. Он обвиняется в создании криминальной сети и сексуальном надругательстве над десятками несовершеннолетних девочек.

Эпштейн признал себя невиновным в предъявленных обвинениях, однако если его признают виновным, ему грозит до 45 лет тюрьмы. Предположительно, сексуальные преступления миллиардер совершал во второй половине 2000-х.

Мужчина предлагал оставить за себя залог в размере 100 миллионов долларов, однако ему отказали. Тогда миллиардер обещал оставаться в стране, пройдя для этого высокотехнологичную систему мониторинга. Однако обвинение настаивает на том, что педофил собирался сбежать из страны, так как в его сейфе нашли поддельный австрийский паспорт.

Джеффри Эпштейн был арестован 6 июля 2019 года. До этого он регулярно появлялся на вечеринках с голливудскими звездами и мировыми лидерами. Среди его бывших друзей – президент США Дональд Трамп, Билл Клинтон, Кевин Спейси, Крис Такер и Мик Джаггер. Его собственный капитал оценивается в более чем 500 миллионов долларов, сообщает Eg.ru.

Просмотров всего: 167

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

В Благовещенске следователи устанавливают, как утонул 16-летний парень
Происшествия

Двое подростков пропали в Шимановске
Происшествия 1

Такого никогда не было: амурчане о происходящем в Норске (фото, видео)
Происшествия 4

По делу о нападении собак на маленького благовещенца допрошены чиновники
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь