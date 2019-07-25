«Такого никогда не было», «Апокалипсис»: амурчане о происходящем в Норске

«У меня в Норске находится сестра с мужем, с ребенком. Они поехали к отцу, который живет в Норске. И у них там происходит вот этот вот апокалипсис. (…) Там топит всех. Такого никогда не было, абсолютно. Вышли две реки – и Селемджа, и Альдикон, и просто с обеих сторон они затапливают поселок», – сообщила собеседница.

По ее словам, предстоит эвакуация 300 человек. «Сейчас на лодках, получается, собирают людей и везут туда – там есть такая дамба, на ней находится школа, на возвышенности. Оттуда вертолет уже забирает людей на Февральск», – поясняет амурчанка.

«Там еще ждут воду. Просто такой коллапс происходит, ужас. Мне сестра звонит – там везде всё плавает, во всех домах вода. Уже везде всё зашло, и просто она прибывает и прибывает», – говорит женщина.