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25июля
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сегодня, 16:18 0

«Такого никогда не было», «Апокалипсис»: амурчане о происходящем в Норске

Жительница Приамурья рассказала ИА «Амур.инфо» о том, как разворачиваются события в селе Норск Селемджинского района. Ранее сообщалось, что из населенного пункта в превентивных целях эвакуируют людей – 35 человек. По словам амурчанки, эвакуируемых гораздо больше, а ситуация в селе – крайне серьезная.

«У меня в Норске находится сестра с мужем, с ребенком. Они поехали к отцу, который живет в Норске. И у них там происходит вот этот вот апокалипсис. (…) Там топит всех. Такого никогда не было, абсолютно. Вышли две реки – и Селемджа, и Альдикон, и просто с обеих сторон они затапливают поселок», – сообщила собеседница.

По ее словам, предстоит эвакуация 300 человек. «Сейчас на лодках, получается, собирают людей и везут туда – там есть такая дамба, на ней находится школа, на возвышенности. Оттуда вертолет уже забирает людей на Февральск», – поясняет амурчанка.

«Там еще ждут воду. Просто такой коллапс происходит, ужас. Мне сестра звонит – там везде всё плавает, во всех домах вода. Уже везде всё зашло, и просто она прибывает и прибывает», – говорит женщина.

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#наводнение #происшествия

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