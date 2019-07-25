По делу о нападении собак на маленького благовещенца допрошены чиновники

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 11 апреля возле цементного завода стая собак напала на девятилетнего мальчика. Ребенка спас рабочий. Мальчик получил тяжелые травмы, находился в реанимации в состоянии искусственной комы. У него были множественные раны на голове, туловище, конечностях. «Лечение будет протекать длительно, в дальнейшем возможна пластика», – сказал врач травматолог-ортопед высшей категории, главный внештатный детский травматолог-ортопед минздрава Амурской области Владимир Дудкин.

Было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». Следствие обещало дать правовую оценку действиям или бездействию органов местного самоуправления по обеспечению безопасности населения, а также действиям конкретных лиц, ответственных за соблюдение нормативных актов и осуществляющих контроль за порядком отлова и содержания безнадзорных животных.

«В мае мальчик выписан из больницы. Учитывая, что он получил обширные раны, мы назначили комиссионную судебно-медицинскую экспертизу с целью установления вреда здоровью. С целью установления должностных лиц, которые несвоевременно произвели заключение договоров на отлов безнадзорных животных, производятся допросы как в администрации города, так и в администрации Амурской области. Уголовное дело в отношении неустановленного лица находится в стадии расследования», – сообщил руководитель следственного отдела по Благовещенску Данил Фисенко.