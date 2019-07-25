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Женщина перепутала беременность с камнями в почках и родила

Женщина перепутала беременность с камнями в почках и родила
Фото: Public Co с сайта Pixabay

В английском графстве Глостершир, молодая женщина приняла беременность за камни в почках, как вдруг внезапно родила. Женщина три раза за несколько месяцев делала УЗИ, но врачи находили лишь камни, а не ребенка.

Многодетная мать Сэффрон Сноу (Saffron Snow) в сентябре 2017 года почувствовала острые боли внизу живота и вызвала скорую помощь. Женщина была убеждена, что у нее камни в почках.

«Когда медики приехали, они спросили, не беременна ли я. Я им объяснила, что у меня уже полтора года стоит внутриматочная спираль (контрацептив, который предотвращает попадание сперматозоидов в полость матки – Прим.ред.)», – рассказала англичанка.

Врачи обследовали 33-летнюю женщину и обнаружили, что женщина находится на 9 месяце беременности. Роженицу отвезли в больницу, где она родила восьмого ребенка, сообщает «Лента.ру».

Британка утверждает, что за последние месяцы она три раза обследовала почки у врача, однако доктор не выявил у нее беременности.

По словам Сноу, дети удивились новому члену семьи. «Они не перестают спрашивать меня, где я все это время прятала Артура (так она назвала ребенка)», – высказалась Сноу.

В июне сообщалось, что женщина приняла беременность за рак. Ранее врачи заявляли, что она не может иметь детей.

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#дети #жизнь

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