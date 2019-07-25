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25июля
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сегодня, 15:50 0

Железные дороги в Приамурье взяты на особый контроль в связи с обильными осадками

Железные дороги в Приамурье взяты на особый контроль в связи с обильными осадками
Фото: pixabay.com

В связи с обильными осадками в Амурской области и угрозой подмывов верхнего строения пути на полигоне Свободненского региона Забайкальской железной дороги под особый контроль взято состояние искусственных сооружений и других объектов железнодорожной инфраструктуры.

Работники Забайкальской дирекции инфраструктуры производят осмотр пути и инженерных сооружений: водопропускных труб, кюветов и мостов. Повышенное внимание уделяется участкам, где железнодорожный путь находится в непосредственной близости от больших рек: Зея, Томь, Бурея. На перегоне Тыгда – Чалганы выставлен круглосуточный пост мониторинга за уровнем воды в реке Тыгда. На перегоне Белогорье – Моховая Падь проведены работы по укреплению водоотводной канавы и насыпи земляного полотна, в ходе которых был задействован противоразмывный поезд, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Для предупреждения и ликвидации последствий обильных осадков – размывов пути и повреждений искусственных сооружений – в Приамурье сформировано 9 противоразмывных поездов, груженных щебнем, бутовым камнем, пиломатериалами, инструментами и спецоборудованием. Предприятия путевого хозяйства обеспечены необходимыми укрепительными материалами и дополнительным запасом топлива.

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#наводнение #погода #транспорт

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