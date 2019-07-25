Житель Завитинска убил инвалида, дважды переехав его грузовиком

Завитинский районный суд вынес приговор 37-летнему жителю Завитинска. Он был признан виновным в убийстве мужчины-инвалида.

Установлено, что в июне 2018 года амурчанин в Завитинске познакомился с инвалидом первой группы, который, несмотря на инвалидность, управлял грузовым автомобилем Mazda. В тот же день мужчины распивали в машине спиртные напитки, остановившись на одном из полей Завитинского района.

Между амурчанами возник конфликт, и инвалид решил выйти из кабины грузовика, но не удержался и выпал оттуда, оставшись лежать на земле. Как сообщает прокуратура Амурской области, «обозленный таким поведением» житель Завитинска завел автомобиль и дважды переехал инвалида. Тот скончался на месте от полученных травм.

Суд учел обстоятельства преступления и назначил виновному наказание в виде 9 лет и 25 дней колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.