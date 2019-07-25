Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:32 0

Житель Завитинска убил инвалида, дважды переехав его грузовиком

Житель Завитинска убил инвалида, дважды переехав его грузовиком
Фото: pixabay.com

Завитинский районный суд вынес приговор 37-летнему жителю Завитинска. Он был признан виновным в убийстве мужчины-инвалида.

Установлено, что в июне 2018 года амурчанин в Завитинске познакомился с инвалидом первой группы, который, несмотря на инвалидность, управлял грузовым автомобилем Mazda. В тот же день мужчины распивали в машине спиртные напитки, остановившись на одном из полей Завитинского района.

Между амурчанами возник конфликт, и инвалид решил выйти из кабины грузовика, но не удержался и выпал оттуда, оставшись лежать на земле. Как сообщает прокуратура Амурской области, «обозленный таким поведением» житель Завитинска завел автомобиль и дважды переехал инвалида. Тот скончался на месте от полученных травм.

Суд учел обстоятельства преступления и назначил виновному наказание в виде 9 лет и 25 дней колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

Просмотров всего: 524

#Завитинск #происшествия #суды #транспорт

распечатать


Общество

В Благовещенске перекроют для движения улицу Островского

сегодня, 16:27
Происшествия 1

Такого никогда не было: амурчане о происходящем в Норске

сегодня, 16:18
Происшествия 1

По делу о нападении собак на маленького благовещенца допрошены чиновники
Общество

Железные дороги в Приамурье взяты на особый контроль в связи с обильными осадками
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь