В Амурской области ждут главу МЧС России Евгения Зиничева

По предварительной информации, в Амурскую область 26 июля прибудет глава МЧС России Евгений Зиничев. Запланирован облет подтопленных территорий. Руководитель ведомства оценит обстановку с подтоплением в регионе.

В частности, внимание будет уделено ситуации в Норске Селемджинского района, где часть населения уже эвакуировали. В ГУ МЧС России по Амурской области подтвердили эту информацию.

Между тем в Приамурье продолжается ликвидация последствий паводка. Задействовано более 380 человек и 98 единиц техники.