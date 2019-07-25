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сегодня, 15:30 0

В Амурской области ждут главу МЧС России Евгения Зиничева

В Амурской области ждут главу МЧС России Евгения Зиничева
Фото: tolknews.ru

По предварительной информации, в Амурскую область 26 июля прибудет глава МЧС России Евгений Зиничев. Запланирован облет подтопленных территорий. Руководитель ведомства оценит обстановку с подтоплением в регионе.

В частности, внимание будет уделено ситуации в Норске Селемджинского района, где часть населения уже эвакуировали. В ГУ МЧС России по Амурской области подтвердили эту информацию.

Между тем в Приамурье продолжается ликвидация последствий паводка. Задействовано более 380 человек и 98 единиц техники.

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#визиты #МЧС #наводнение

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