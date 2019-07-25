В Благовещенске прекращено уголовное дело по факту нападения медведя на женщину

Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья». В рамках дела следователи провели допросы очевидцев и свидетелей нападения. Видеозаписи с камер наблюдения изъяли и приобщили к материалам уголовного дела. «В настоящее время в ходе следствия мы установили, что действительно этот несчастный случай произошел по вине самой пострадавшей – это основная версия», – прокомментировал руководитель следственного отдела по Благовещенску Данил Фисенко.

Пострадавшей женщине пришлось долго лечиться. Недавно она выписалась. «С целью объективного расследования уголовного дела мы назначили и проводим судебно-медицинскую экспертизу. Продолжаются допросы очевидцев и работников базы. По итогам будет принято решение о прекращении уголовного дела в связи с тем, что несчастный случай произошел по вине самой женщины», – заключил руководитель следственного отдела.