Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:26 3

В Благовещенске прекращено уголовное дело по факту нападения медведя на женщину

В Благовещенске прекращено уголовное дело по факту нападения медведя на женщину
Фото: amur.info

Следственный отдел по Благовещенску принял решение о прекращении уголовного дела, возбужденного после нападения медведя на женщину. Как сообщало ИА «Амур.инфо», происшествие случилось 8 апреля на турбазе «Зеленая». Пострадавшая лишилась руки.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья». В рамках дела следователи провели допросы очевидцев и свидетелей нападения. Видеозаписи с камер наблюдения изъяли и приобщили к материалам уголовного дела. «В настоящее время в ходе следствия мы установили, что действительно этот несчастный случай произошел по вине самой пострадавшей – это основная версия», – прокомментировал руководитель следственного отдела по Благовещенску Данил Фисенко.

Пострадавшей женщине пришлось долго лечиться. Недавно она выписалась. «С целью объективного расследования уголовного дела мы назначили и проводим судебно-медицинскую экспертизу. Продолжаются допросы очевидцев и работников базы. По итогам будет принято решение о прекращении уголовного дела в связи с тем, что несчастный случай произошел по вине самой женщины», – заключил руководитель следственного отдела.

Просмотров всего: 408

#животные #закон #происшествия

распечатать


Происшествия

«Такого никогда не было», «Апокалипсис»: амурчане о происходящем в Норске

сегодня, 16:18
Происшествия 1

По делу о нападении собак на маленького благовещенца допрошены чиновники
Происшествия

Житель Завитинска убил инвалида, дважды переехав его грузовиком

Происшествия

Уголовного дела после несчастного случая в благовещенской пекарне не будет
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Вишня

    Вишня
    42 минуты назад

    УРА!!! Неужели трезвое решение без дебилизма ... Надеюсь мишеньку не тронут!

  • Rak900

    Rak900
    41 минута назад

    все правильно

  • GnOmE

    GnOmE
    26 минут назад

    наконец-то правильное решение

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь