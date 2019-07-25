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сегодня, 15:20 5

Гуменюк: мэр не должен подниматься на крыши и спускаться в подвалы, а я буду

Гуменюк: мэр не должен подниматься на крыши и спускаться в подвалы, а я буду
Фото: Амур.инфо

Возглавивший столицу Дальнего Востока, бывший амурский чиновник Олег Гуменюк провел встречу за завтраком с главными редакторами и представителями ведущих СМИ региона. Он поделился, что, по его мнению, самое сложное в работе мэра и каким должен быть градоначальник.

С момента инаугурации Гуменюка и заступления на должность главы Владивостока, прошло около четырех месяцев. В общей сложности он возглавляет столицу ДФО уже полгода, считая его работу в должности и.о. мэра.

По признанию Олега Гуменюка, самое сложное для него в работе – это прием граждан, когда хочется помочь всем людям, пишет «Комсомольская правда во Владивостоке».

Журналисты задавали мэру вопросы по различным темам. Комментируя пожар на крыше одной из местных пятиэтажек, он изрек: «Вы знаете, что администрация моментально среагировала на это событие и мы уже достраиваем новую кровлю. Попутно заставили УК навести порядок в подвале, капитально меняем электрику. После этого пойдем в следующий дом, затем в следующий. Я буду подниматься на крыши, спускаться в подвалы, разговаривать с людьми. Проверять, может, УК там заработалась? Может, пора заставить ее работать или подумать о другой? Да, будут упираться. Но есть рычаги у власти, и самый хороший рычаг – это жители».

Позже он заявил: «Многие пишут, что мэр не должен так себя вести – подниматься на крыши, ходить по подвалам. Но мэр в первую очередь хозяйственник. Он должен знать город. И наводить порядок. Поэтому буду и дальше это делать. Это моя работа».

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    А смог бы на Натальинской базе подняться на крышу и спуститься в подвал?

  • Хлебушек

    Хлебушек
    1 час назад

    Гуменюк: мэр не должен подниматься на крыши и спускаться в подвалы, а я буду

    Я буду руки твои целовать,

    Я стану грустью в улыбке твоей,

    И нам никто не посмеет мешать

    И не отнимет у нас этих дней....(с)

  • Тахографист

    Тахографист
    41 минута назад

    министр спорта амурской области гоменюк не должен был воровать, но воровал

  • anschutka

    anschutka
    22 минуты назад

    Хозяйственник, ахаха... В Натальино вволю нахозяйствовал

  • Graf1977

    Graf1977
    14 минут назад

    Когда же наконец, эту ОПГ во главе с КОНем, на нары отправят?

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