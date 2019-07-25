Гуменюк: мэр не должен подниматься на крыши и спускаться в подвалы, а я буду

Фото: Амур.инфо

Возглавивший столицу Дальнего Востока, бывший амурский чиновник Олег Гуменюк провел встречу за завтраком с главными редакторами и представителями ведущих СМИ региона. Он поделился, что, по его мнению, самое сложное в работе мэра и каким должен быть градоначальник.

С момента инаугурации Гуменюка и заступления на должность главы Владивостока, прошло около четырех месяцев. В общей сложности он возглавляет столицу ДФО уже полгода, считая его работу в должности и.о. мэра.

По признанию Олега Гуменюка, самое сложное для него в работе – это прием граждан, когда хочется помочь всем людям, пишет «Комсомольская правда во Владивостоке».

Журналисты задавали мэру вопросы по различным темам. Комментируя пожар на крыше одной из местных пятиэтажек, он изрек: «Вы знаете, что администрация моментально среагировала на это событие и мы уже достраиваем новую кровлю. Попутно заставили УК навести порядок в подвале, капитально меняем электрику. После этого пойдем в следующий дом, затем в следующий. Я буду подниматься на крыши, спускаться в подвалы, разговаривать с людьми. Проверять, может, УК там заработалась? Может, пора заставить ее работать или подумать о другой? Да, будут упираться. Но есть рычаги у власти, и самый хороший рычаг – это жители».

Позже он заявил: «Многие пишут, что мэр не должен так себя вести – подниматься на крыши, ходить по подвалам. Но мэр в первую очередь хозяйственник. Он должен знать город. И наводить порядок. Поэтому буду и дальше это делать. Это моя работа».