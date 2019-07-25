Зейская ГЭС продолжает сдерживать дождевой паводок в Приамурье

Зейская ГЭС работает в штатном режиме, сброс воды не производится. По состоянию на 25 июля уровень воды в водохранилище составляет 311,27 метра. Отметка полного наполнения водохранилища в обычных условиях равна 315 метрам.

общий среднесуточный расход гидроэлектростанции в настоящее время составляет 684 кубических метра в секунду. Сбросы воды не осуществляются, станция продолжает сдерживать дождевой паводок.

По данным Зейской гидрометобсерватории, среднее значение притока за последние сутки составило 10 800 кубических метров в секунду. Отмечается спад притока, сообщает пресс-служба филиала ПАО «РусГидро» – «Зейская ГЭС».

Сработка Зейского водохранилища осуществляется в соответствии с режимом, установленным Федеральным агентством водных ресурсов в лице Амурского бассейнового водного управления, суммарным средним расходом 700 ± 50 кубических метров в секунду.

Выполняется полный комплекс необходимых мероприятий по контролю уровней притока и обеспечению нормального функционирования гидротехнического сооружения. В постоянном режиме осуществляется информационный обмен и взаимодействие органов власти, МЧС, Амурского бассейнового водного управления, Амурского гидрометцентра, управления эксплуатации Зейского водохранилища, сообщает правительство Амурской области.