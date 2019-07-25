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сегодня, 14:46 0

Уголовного дела после несчастного случая в благовещенской пекарне не будет

Уголовного дела после несчастного случая в благовещенской пекарне не будет
Фото: ru.depositphotos.com

Следствие установило, что в Благовещенске женщина по собственной вине лишилась руки, засунув ее в работавший тестомес. Как сообщало ИА «Амур.инфо», трагедия произошла 18 июня в пекарне одного из супермаркетов областного центра.

После несчастного случая проверку начали в Государственной инспекции труда и Следственном управлении Следственного комитета РФ по Амурской области. «Следственным отделом по городу Благовещенску по факту происшествия в одном из торговых центров областного центра проводилась доследственная проверка по статье 143 УК РФ "Нарушение правил охраны труда, причинившее тяжкий вред здоровью". В рамках данной проверки мы опрашивали очевидцев, была изъята видеозапись. В рамках проверки было установлено, что повар, грубо нарушив правила охраны труда, засунула руку в работающий тестомес», – сообщил руководитель следственного отдела по Благовещенску Данил Фисенко.

В возбуждении уголовного дела в отношении работодателя было отказано. «В рамках проверки мы установили, что работодатель не отказывается от участия, покупает лекарства потерпевшей. При проведении проверки каких-либо нарушений действующего законодательства со стороны работодателя не установлено», – отметил Данил Андреевич.

После того как женщина, лишившаяся части правой руки, выписалась из больницы, была проведена судебно-медицинская экспертиза. Травма, полученная потерпевшей, относится к категории тяжкого вреда здоровью.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», женщине, потерявшей часть руки, 33 года. В пекарне она работала на производстве хлебобулочных изделий, в том числе с таким оборудованием, как тестомес.

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#закон #производство #происшествия

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