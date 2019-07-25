Пострадавшие от паводка в Амурской области могут сушить имущество калориферами

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Более 500 дизельных калориферов предоставило 22 муниципалитетам министерство ЖКХ Амурской области. Приборы предназначены для просушки пострадавшего от паводка имущества.

«В населенных пунктах, где объявлен режим ЧС, амурчане могут обратиться в администрацию по месту жительства для получения дизельного калорифера для просушки помещений», – рассказал министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев.

Сейчас в Архаринском районе находится 26 дизельных калориферов, в Благовещенском – 18, Бурейском – 20, Завитинском – 3, Зейском – 19, Ивановском районе – 30, Константиновском – 58, Магдагачинском – 5, Мазановском – 70, Михайловском – 40, Свободненском – 10, Селемджинском – 15, Сковородинском – 10, Серышевском – 49, Тамбовском – 9. 18 дизельных калориферов переданы в Белогорск, в Благовещенск – 55, в Зею – 10, Райчихинск – 10, Свободный – 38, Шимановск – 2 и в поселок городского типа Углегорск – 5.

Еще 70 дизельных калориферов находятся на складах в ООО «Дальтеплоком» в городе Благовещенске (66 штук) и в Тынде (четыре калорифера на складах АО «Коммунальные системы БАМа»), сообщает пресс-служба областного правительства.