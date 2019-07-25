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сегодня, 14:31 1

Пострадавшие от паводка в Амурской области могут сушить имущество калориферами

Пострадавшие от паводка в Амурской области могут сушить имущество калориферами
Фото: архив Амур.инфо

Более 500 дизельных калориферов предоставило 22 муниципалитетам министерство ЖКХ Амурской области. Приборы предназначены для просушки пострадавшего от паводка имущества.

«В населенных пунктах, где объявлен режим ЧС, амурчане могут обратиться в администрацию по месту жительства для получения дизельного калорифера для просушки помещений», – рассказал министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев.

Сейчас в Архаринском районе находится 26 дизельных калориферов, в Благовещенском – 18, Бурейском – 20, Завитинском – 3, Зейском – 19, Ивановском районе – 30, Константиновском – 58, Магдагачинском – 5, Мазановском – 70, Михайловском – 40, Свободненском – 10, Селемджинском – 15, Сковородинском – 10, Серышевском – 49, Тамбовском – 9. 18 дизельных калориферов переданы в Белогорск, в Благовещенск – 55, в Зею – 10, Райчихинск – 10, Свободный – 38, Шимановск – 2 и в поселок городского типа Углегорск – 5.

Еще 70 дизельных калориферов находятся на складах в ООО «Дальтеплоком» в городе Благовещенске (66 штук) и в Тынде (четыре калорифера на складах АО «Коммунальные системы БАМа»), сообщает пресс-служба областного правительства.

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#областная власть

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  • Анадысь

    Анадысь
    1 час назад

    энергия за чей счёт?

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