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сегодня, 14:40 1

В районе Белогорья ожидается подъем в Зее до отметки опасного явления

В районе Белогорья ожидается подъем в Зее до отметки опасного явления
Фото: архив Амур.инфо

В Амурской области по обновленным данным гидрологической обстановки на 8 утра 25 июля высокий паводок категории неблагоприятного и опасного явления зарегистрирован на реке Селемдже. Также прогнозируется подъем уровня воды в Зее, в том числе в Благовещенске.

По информации на 8 утра четверга, уровень Селемджи в Норске выше отметки опасного явления на 0,4 метра. Там затоплена пойма на участке Стойба – Богословка на глубину 0,4 и 2,9 метра, сообщает бюро гидропрогноза Амурского гидрометцентра.

На Амуре в районе Черняева Магдагачинского района зафиксирован подъем на 1,6 метра за сутки, на Зее на участке Ураловка – Малая Сазанка подъем на 0,7–1,2 метра за сутки.

При смещении селемджинского паводка ожидается подъем и на реке Зее, где его прохождение прогнозируется с 27 по 30 числа. В этот период ожидается подъем уровня воды в реке с отметками, близкими к опасному явлению. В районе Белогорья максимальный подъем уровня воды в Зее ожидается 29-30 июля, также с отметками, близкими к опасному явлению. В районе Благовещенска в это же время прогнозируется подъем в Зее до отметок неблагоприятного явления.

На сегодняшний день в Благовещенске уровень воды в Зее выше нормы на 0,4 метра. Но до выхода на пойму еще почти 2 метра.

На Амуре в областном центре уровень воды, напротив, ниже нормы на 0,4 метра. По информации МЧС, выход Амура на пойму не ожидается. А вот при прохождении паводка в Белогорье возможно подтопление 5 жилых домов и 60 приусадебных участков, но это в самом крайнем случае, подчеркивают в правительстве.

Как сообщил начальник главного управления МЧС России по Амурской области Матвей Гибадулин, опасным явлением в Зее в районе Благовещенска считается отметка в 720 сантиметров, а по прогнозу составит в пик паводка 620 сантиметров. По Амуру – опасным явлением считается отметка в 800 сантиметров, а ожидается – 600 сантиметров, то есть на 2 метра меньше.

При этом заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина отметила, что все это максимальные прогнозируемые отметки, которые могут быть меньше.

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#МЧС #наводнение #погода #природа

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Комментарии
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  • Анадусь

    Анадусь
    1 час назад

    надо эвакуировать детские лагеря

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