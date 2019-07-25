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сегодня, 14:23 3

Совсем ручной: медведь в Тындинском районе лижет людям руки (видео)

Совсем ручной: медведь в Тындинском районе лижет людям руки (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось очередное видео о молодом медведе из Тындинского района. Как отмечает инстаграм-паблик tynda_28rus, зверь становится ручным.

На кадрах видно, что медведь находится совсем рядом с людьми, которые его подкармливают. Косолапый лижет руку, подставленную мужчиной. В конце ролика он все же проявляет некоторое беспокойство.

Видео: instagram.com/tynda_28rus

«Вот те, кто сейчас мимо проезжая, начинает кормить мишку, из-за того, что "жалко, он маленький", потом через какое-то время пишут "зачем мишку убили, он же не виноват ни в чем". Его убивают, чтобы к людям не подходил, каким бы он ни был, маленьким или большим, а вы, проезжая мимо, подпускаете к себе, не задумываясь, что он скоро будет большой и пойдет к людям! Поэтому подумайте, прежде чем кормить, кто виноват будет, животное или человек!» – написал один из пользователей.

Этот молодой медведь не раз становился героем публикаций Амур.инфо. Мелькала даже информация о том, что косолапого убили, но она в итоге не подтвердилась. Специалисты также считают, что, прикормив медведя, люди создали потенциально очень опасную ситуацию.

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#животные

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Комментарии
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  • Написатель

    Написатель
    1 час назад

    Жаль он этой дуре в машине голову не отгрыз.. А ещё лучше к ней домой его поселить - пусть там кормит. безмозглая курица.

    потому когда он станет пухнуть от голода - он пойдёт в ближайший посёлок и начнёт жрать всё что подвернётся безразбора.

    Потому что - ОН ПРИВЫК. Люди его кормили и бац - перестали. А охотиться медвежёнок не может - он не привык - его всегда кормили.

    получит пулю или топор в череп.

    Потом эта тётя зарегается на амуринфе и будет ныть - "чёжтакое. он жы совсем ручной был".

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Так и есть.Беда,конечно...

  • Graf1977

    Graf1977
    57 минут назад

    Да там и так уже два варианта осталось либо в клетку и в не воли всю жизнь держать его в зоопарке каком нибудь, либо валить пока ни покалечил кого нибудь!

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