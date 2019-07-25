Совсем ручной: медведь в Тындинском районе лижет людям руки (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось очередное видео о молодом медведе из Тындинского района. Как отмечает инстаграм-паблик tynda_28rus, зверь становится ручным.

На кадрах видно, что медведь находится совсем рядом с людьми, которые его подкармливают. Косолапый лижет руку, подставленную мужчиной. В конце ролика он все же проявляет некоторое беспокойство.

Видео: instagram.com/tynda_28rus

«Вот те, кто сейчас мимо проезжая, начинает кормить мишку, из-за того, что "жалко, он маленький", потом через какое-то время пишут "зачем мишку убили, он же не виноват ни в чем". Его убивают, чтобы к людям не подходил, каким бы он ни был, маленьким или большим, а вы, проезжая мимо, подпускаете к себе, не задумываясь, что он скоро будет большой и пойдет к людям! Поэтому подумайте, прежде чем кормить, кто виноват будет, животное или человек!» – написал один из пользователей.

Этот молодой медведь не раз становился героем публикаций Амур.инфо. Мелькала даже информация о том, что косолапого убили, но она в итоге не подтвердилась. Специалисты также считают, что, прикормив медведя, люди создали потенциально очень опасную ситуацию.