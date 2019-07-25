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Амурским семьям начнут выплачивать деньги на детей, родившихся в 2019 году

Амурским семьям начнут выплачивать деньги на детей, родившихся в 2019 году
Фото: ru.depositphotos.com

В Приамурье поступили деньги на новые выплаты в связи с рождением детей в 2019 году. Заявления на них подали 1 150 семей. Из них 857 – при рождении первенца, 293 – при рождении второго ребенка.

24 июля в область поступили средства из федерального бюджета, которые в ближайшее время будут распределены по территориям. С понедельника, 29 июля, граждане получат выплаты.

С мая текущего года предоставляются дополнительные меры поддержки семьям с детьми. Это, во-первых, единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка в размере 23 818 рублей. Право на нее будут иметь семьи, у которых первенец родился начиная с 1 января 2019 года. Амурчанам нужно обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Во-вторых, это региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка, родившегося после 1 января 2019 года. Предоставляется 30 % от размера федерального материнского (семейного) капитала. Обратиться за сертификатом в управление социальной защиты населения по месту жительства необходимо не позднее 12 месяцев со дня получения федерального материнского (семейного) капитала.

Вся информация, касающаяся подачи документов на предоставление единовременной денежной выплаты регионального материнского (семейного) капитала, размещена на официальном сайте министерства социальной защиты населения, сообщает пресс-служба ведомства.

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#дети #финансы

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