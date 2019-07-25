В Свободном стая собак загрызла мелкое животное

Фото: Скриншот видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, на котором, как утверждает его автор, несколько собак разодрали то ли кота, то ли щенка. Происшествие случилось в Свободном.

«Все рыжего кота задрали. Сколько собак, а если, не дай бог, на ребенка так? (…) Или кот, или щенок. Нет, это они собачонку задрали, потому что, когда началось это все, пищал щенок», – говорит автор видео за кадром.

Затем, как видно на кадрах, к месту скопления собак подошла женщина, и животные разбежались.

«В Свободном большая проблема бездомных собак и жалостливых людей, которые подкармливают их. И потом эти монстры свободно гуляют и пугают детей, пожилых да и взрослых. Как донести до народа, что их жалость может обернуться серьезными последствиями для населения. На видео стая собак загрызла, скорее всего, собачку. На работе мы услышали громкий лай и нападение собак. Они были агрессивные и рвали во все стороны что-то. Страшно, что могут пострадать детки», ­– сообщила жительница Свободного, снявшая видео.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в Свободном планируют построить приют для безнадзорных животных. Приют должны возвести на участке за пределами города.