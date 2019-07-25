В Амурской области дожди начали отступление: прогноз погоды на 26 июля

Фото: Амур.инфо

26 июля в Амурской области облачно, днем – с прояснением. Дожди ещё сохраняются в отдельных районах, но будут слабыми или умеренными. Ночью и в утренние часы дымка, туман. Ветер преимущественно северный слабый до умеренного.

Температура ночью опустится до плюс 10...15, на северо-востоке – 7...10, днем поднимется до плюс 18...23. В Благовещенске ночью облачно, слабый дождь. Днем – без существенных осадков. Ветер подует с севера со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура ночью – плюс 13...15, днем – 20...22, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова