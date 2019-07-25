Мужчина, который идет пешком через Амурскую область, болен и нуждается в помощи

Владимир Корниенко, который был замечен идущим пешком по трассе в Амурской области, нуждается в медицинской помощи. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказал его бывший работодатель. Собеседник отметил, что в противном случае тот может умереть.

После публикации о Владимире на связь с агентством на правах анонимности вышла женщина. Она рассказала, что знает этого человека.

«Я года три назад работала в организации (…). Этот мужчина работал там же, был разнорабочим. Владимир – правильно он себя назвал. Никто его там не избил, у него не инсульт – он такой сам по себе. Что у него со здоровьем, толком не знаю. Он такой был уже давно», – сообщила женщина.

Собеседница отметила, что шокирована новостями, связанными с Владимиром. Она добавила, что мужчина, ориентировочно, проживает в Чите.

Глава организации, указанной женщиной, также на правах анонимности, подтвердил, что Владимир Корниенко работал у них разнорабочим. По словам собеседника, этот мужчина сильно болен, но за своим здоровьем не следит. Ему требуется операция. Его помещали в больницу, но он оттуда убегал. В конце концов, Владимир направился куда-то пешком.

«Ему нужна помощь, у него высокое давление. Мы несколько лет пытались сами помогать ему, дали возможность поработать, хотя лично я говорил, чтобы он не выполнял тяжелую работу. Официально оформляли, чтобы он зарплату получал, чтобы собирал деньги на лечение», – говорит глава фирмы, отмечая, что деньги при этом у Владимира, к сожалению, не задерживались.

«В этом году ситуация очень обострилась, у него давление постоянно выше двухсот было, поэтому мы и решили его в больницу положить, чтобы уже госорганы как-то занимались им. Но, я смотрю, никому он не нужен. Убежал, и никто не ищет, получается», – констатирует собеседник.

Глава организации сказал, что Владимир Корниенко хороший человек, и ему его жалко, но нести за него ответственность в таких обстоятельствах не может.

«Если его так оставить, он не выживет. Потому что у него давление скачет – 260-280, вот так. Он больной на сердце», – отмечает собеседник.

Комментарий агентству предоставили в пресс-службе УМВД России по Амурской области: «В полицию Сковородинского района поступило сообщение от сотрудников скорой помощи о том, что на автодороге длительное время находится гражданин. На место выехали и сотрудники скорой помощи, и сотрудники полиции. Гражданина осмотрели. В госпитализации он не нуждался. Между тем ему предложили пройти обследование в местной больнице. Он отказался от какой-либо помощи. Сотрудники полиции установили его личность. В розыске данный гражданин не значится. Пояснил, что добирается автостопом, движется в том направлении, в котором ему необходимо. Подробностей не озвучил».

В ведомстве подтвердили, что Владимир – житель другого региона.