По каким дорогам нельзя проехать: оперативная обстановка в Приамурье на 25 июля

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По информации Амурупрадора, по данным на 25 июля, подтоплено и разрушено 28 участков региональных дорог. Под водой оказались в общей сложности 80 километров участков.

В Зейском районе, по данным главного управления МЧС России по Амурской области, на утро 25 июля подтопленными остаются 6 участков местных дорог. Без транспортного сообщения – Ивановка и Амуро-Балтийск. По-прежнему размыта дорога в поселок Октябрьский, подтоплена дорога Зея – Огорон. Добраться в село можно на железнодорожном транспорте.

По информации заместителя главы администрации Зейского района по ЖКХ Евгения Фахрутдинова, идут восстановительные работы на дороге, ведущей в сего Гулик. Работают два самосвала, один экскаватор и один грейдер.

В Сковородинском районе восстановлен проезд для всех видов транспорта по всем участкам ранее подтопленных дорог. На севере области закрыто движение по дороге Талдан – Соловьевск. Из-за подъема воды в реке Таганка зафиксирован перелив воды через проезжую часть на 41-м километре. Закрыт проезд с 20 по 24 километр дороги Ларба – Уркима.

В Мазановском районе размыта дорога Серышево – Новокиевский Увал, проезд возможен по объездной дороге через село Алексеевка.

В Селемджинском районе без транспортного сообщения находятся 7 населенных пунктов – Экимчан, Коболдо, Огоджа, Златоустовск, Ольгинск, Ивановское, и Токур.

В районе размыты несколько участков дорог: 54 километр Экимчан – Февральск, 11 километр Огоджа – Коболдо, 16 километр Экимчан – Февральск, 8 километр Экимчан – Златоустовск, 1 километр Экимчан – Златоустовск, 11 километр Экимчан – Февральск, 4 километр Февральск – Экимчан.

Затруднен проезд на 2 километре и 42 километре дороги Завитинск – Поярково.

Проезд закрыт на 149 километре дороги Введеновка – Февральск. Затруднен проезд по дороге Угловое – Ульма.

В Октябрьском районе подтоплена дорога по направлению Максимовка – Трудовой, проезд затруднен.

В Ромненском районе на 10 и 15 километре дороги Братолюбовка – Амаранка отмечается перелив воды через проезжую часть, проезд затруднен. На 3 и 20 километрах дороги Ромны – Смоляное также зафиксирован перелив воды, проезд затруднен. Затруднено движение на 25 километре дороги Тамбовка – Муравьевка в Тамбовском районе.