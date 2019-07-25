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25июля
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В Норске Селемджинского района готовят к эвакуации людей из 25 домов (видео)

В Норске Селемджинского района готовят к эвакуации людей из 25 домов (видео)
Фото: скриншот видео

В селе Норск спасатели собираются эвакуировать жителей из 25 домов, расположенных на улицах Первомайской, Набережной и Рабочей, попадающих в зону подтопления. В них проживают 35 человек, шестеро из которых – дети.

В среду, 24 июля, из села уже эвакуировали пять человек. Эвакуированных собираются разместить в пунктах временного размещения. Сначала жителей эвакуируют в местную школу, где развернут пункт временного размещения, а затем доставят в поселок Февральск Селемджинского района – там ПВР развернут в больнице.

Эвакуация проводится в превентивных целях, подчеркивают в амурском управлении МЧС. Для доставки жителей из Норска в Февральск из Благовещенска вылетели вертолеты Ми-26 и Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, которые 24 июля прибыли в регион для оказания помощи в ликвидации последствий паводка.

В Норске помощь населению оказывают 26 спасателей аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Амурской области. В четверг, 25 июля, в село из Хабаровска прибыли 25 спасателей аэромобильной группировки Амурского спасательного центра МЧС России. Руководит работами по ликвидации ЧС первый заместитель начальника Главного управления Игорь Смирнов.

Дороги возле Норска

Как сообщалось ранее, на реках Селемджа и Нора ожидается повторный паводок. На всех участках ниже села Норск вероятен подъем воды до отметок, обозначающих опасные явления. Возможно подтопление частных подворий. В селе выполняют работы по берегоукреплению Селемджи и Альдикона. Подготовка к паводку идет во всех селах Селемджинского района, расположенных вдоль рек. В зоне риска, помимо Норска, – Февральское и Бысса.

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#МЧС #наводнение #природа #происшествия

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