Правительство Приамурья: в регионе может подтопить 21 населенный пункт

В связи с подъемом уровней воды в некоторых реках Амурской области, предполагается, что паводковая обстановка может возникнуть в пяти районах: Селемджинском, Мазановском, Свободненском, Серышевском и Благовещенском. Подтопление возможно в 21 населенном пункте.

«Ожидается повторный паводок на реках Селемджа и Нора. На всех участках ниже села Норск вероятен подъем воды до отметок, обозначающих опасные явления. Возможно подтопление частных подворий. По каждому населенному пункту существуют паспорта безопасности, в которых обозначены границы предполагаемых подтоплений. Поэтому необходимо оповестить население, живущее по адресам, попадающим под возможное затопление, спланировать, куда в случае эвакуации они будут выезжать: к родственникам или в ПВР. Позаботиться о сохранности имущества, помочь вывезти или поднять мебель, бытовую технику. Продумать место, куда перевести скот», – прокомментировал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья Алексей Венглинский.

Подготовка к паводку идет во всех селах Селемджинского района, расположенных вдоль рек. В зоне риска – Февральское, Бысса, Норск. Сейчас спасатели проводят подворовые обходы, ведут разъяснительную работу с населением. В селе Норск сотрудники противопожарной службы области вместе с МЧС выполняют работы по берегоукреплению рек Селемджа и Альдикон, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Для дальнейших работ создан запас из двух тысяч мешков с 30 тоннами песчано-гравийной смеси. Из четырех домов Норска эвакуировали пять человек: двое разместились у родственников в селе, три человека – в ПВР на 120 человек, развернутом на базе средней общеобразовательной школы Все эвакуируемые прошли медосмотр, организовано питание. На контроле находятся 19 домов, в которых проживают 33 человека, из них 5 детей.

Кроме того, в Селемджинском районе размыло автодорогу Экимчан – Златоустовск на первом и восьмом километрах. Длина размыва ­– 150 метров, глубина – 40 сантиметров, проехать через него автомобили не могут. Также размыло 11 километр автодороги Экимчан – Стойба, где также не могут проехать авто. Ремонтно-восстановительные работы будут проводиться после спада воды.

В Мазановском районе подтопленных территорий не зарегистрировано. Эвакуации не было, но на всякий случай готовы пункты временного размещения, созданные на базе школ. В районе села Угловое проводятся работы по берегоукреплению. Для строительства дамбы предоставлено 400 мешков с песком. Кроме того, администрация района направила заявку на поставку 50 метров водоналивной дамбы. На возведении защиты задействована тяжелая техника. При необходимости можно будет дополнительно привлечь 72 единицы.

Ожидается, что будут подтоплены села Новороссийка, Богословка, Козловка, Угловое, Таскино, Ульма, Путятино, Абайкан, Мазаново, Новокиевский Увал, Новокиевка.

По данным за 24 июля, зафиксирована следующая гидрологическая обстановка: в верхнем течении Амура наблюдается подъем уровня воды на 1,1–1,4 метра, что ниже и в пределах нормы. Исключение составляет район села Джалинда, где уровень воды выше нормы на 2,1 метра, а на участке от села Поярково до Иннокеньтьевки – выше на 0,2–0,8 метра.

На реке Правый Уркан уровень воды сохраняется выше отметок опасного явления. По состоянию на 14:00 24 июля, уровень воды составил 656 сантиметров. Пойма затоплена на глубину 0,9 метра, наблюдается тенденция спада.

На реке Зее уровень воды выше на 0,4–1,7 метра. Интенсивный подъем отмечается на участке Поляковский – Мазаново на 0,6–1,3 метра за сутки. Река в пределах коренного русла. На реке Селемдже уровни воды выше нормы на 2,1-2,8 метра. Отмечается подъем уровня воды с выходом на пойму на участке от села Стойба до села Норск на 0,3–1,2 метра.