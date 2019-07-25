Из-за паводка в Амурской области ухудшилось качество воды

С 17 по 23 июля амурское управление Роспотребнадзора провело более 1 450 исследований воды на всех территориях области, попавших в зону затопления. По результатам исследования удельный вес не соответствующих проб по микробиологическим показателям увеличился за счет Магдагачинского и Зейского районов.

По санитарно-химическим показателям удельный вес нестандартных проб составил 32 % против 26,5 % за аналогичный период прошлого года.

Из источников децентрализованного водоснабжения в сельской местности с нарастающим итогом не соответствует гигиеническим нормативам 31,2 %, из них по микробиологическим показателям 26,1 %, по санитарно-химическим показателям 10,8 % ( Зейский район).

В связи с нестабильной ситуацией по качеству питьевого водоснабжения управление Роспотребнадзора по Амурской области настоятельно рекомендует использовать только бутилированную или кипяченую воду. Питьевой водой население на подтопленных районах с некачественным питьевым водоснабжением обеспечивается путем подвоза и раздачи бутилированной воды, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области. В случае подтопления частных трубчатых или шахтных колодцев использование воды возможно только после стабилизации паводковой ситуации, проведения обеззараживания воды и контроля качества.

Для оказания консультативной помощи при проведении дезинфекционных работ в послепаводковый период создана и действует горячая линия: 8-4162-596-898.

Специалисты окажут консультацию по вопросам обеззараживания подтопленной территории и помещений в часы работы: понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 16:45.

С 17 июля амурское управление Роспотребнадзора расширило объем ежедневного мониторинга качества питьевого водоснабжения с лабораторным исследованием проб на микробиологические, вирусологические, санитарно-химические показатели в количестве до 370 проб ежедневно.

С 24 июля управление Роспотребнадзора по Амурской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» из режима повышенной готовности переведены в режим функционирования чрезвычайной ситуации.